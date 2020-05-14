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    • 14.05.2020 16:20
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    Formula 1'de Ferrari, Vettel'in yerine 'i getirdi

    Formula 1 ekiplerinden Ferrari, 'in boşluğunu doldurdu. Ferrari'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol sürücü ile 2021'de başlamak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

    Ferrari'ye taze kan!

    Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan 'den gelecek yıl boşalacak pilot koltuğuna İspanyol pilot geçecek.

    İtalyan takımıyla 2021 ve 2022 sezonları için anlaşma imzalayan Sainz, "Scuderia Ferrari adına yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum ve takımın geleceği adına heyecanlıyım. Bu sezon ile önemli bir süreçten geçiyoruz ve tekrar pistlere çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Ferrari, Monakolu genç yetenek Charles Leclerc ile yollarına gelecek sezon da devam edecek. McLaren'de Sainz'dan gelecek yıl boşalacak koltuğa ise Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo oturacak.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 etabı ertelenen veya iptal edilen şampiyonanın, 2020 sezonuna 5 Temmuz'da 'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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