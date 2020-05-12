Trabzonspor'a Faslı yıldız! Sona yaklaşıldı...

OLYMPIAKOS DA DEVREDE

Fotomaç'ın Yunanistan kaynaklı haberlerden derlediğine göre Trabzonspor, Yunan ekibi Olympiakos'un da listesinde yer alan oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaşmış durumda. Mısır ekibi Zamalek'in oyuncuya gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı ve kulüplerin anlaşmaya vardıkları belirtildi. En değerli takım Trabzonspor sadece Süper Lig'de değil, oyuncuların piyasa değerlendirme sıralamasında da liderliği bırakmıyor. Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth 13 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ise 12 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile takip etti.