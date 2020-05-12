Sporcuların içinde en talihsiz olanlar serbest dalış olarak adlandırılan stilde yarışanlardır. Onları genellikle sadece dalarken ve sonra da suya çıktığı zaman görürüz. Bazen de öyle bir derinliğe inerler ki onları ne izleyebiliriz ne de yaşadıklarını hissedebiliriz. Türkiye, seyirciye gizemli hatta ürkütücü gelen derinlikte yarışanlar içinde Yasemin Dalkılıç ismiyle serbest dalışta dünyanın en iyi sporcusunu çıkarma mutluluğuna erişti. 1979'da Ankara'da dünyaya gelen Dalkılıç, denizi olmayan şehirden yaz tatillerinde gittiği Datça'da denize adeta âşık oldu. İlk ve orta öğrenimini tamamladığı Yükseliş Koleji'nin 5. Sınıfında okulun yüzme takımına girdi. Birkaç yıl serbest yüzdükten sonra 1994'te monopalet yani paletli yüzme alanına geçti.
Beş yıl bu alanda milli formayı giyerken, asıl tutkusu olan dalmayı sadece yaz aylarında gerçekleştirebiliyordu Üniversite eğitimi için özelikle ODTÜ'yü seçti çünkü en aktif su altı kulübü oradaydı. Matematik Bölümü'nde okurken dalış stiline yoğunlaştı. 1998'te İtalya'da yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli takım forması giydi ve en iyi dereceyi aldı ama onun hedefi dünya rekorları kırmaktı. Türkiye'de konunun uzmanı olmadığı için serbest dalışta rekortmenler yetiştiren Kübalı Hoca Rudi Castineyra'ya elektronik posta yoluyla ulaştı. 2003'te Nikah masasına da oturduğu hocası Castineyra, Dalkılıç'a beş ay gibi çok kısa bir süre sonra dünya rekoru için dalabilecek durumda olduğunu söyledi. Yasemin'in ilk rekoru 1999'da Malzeme Destekli Sabit Ağırlıkla Serbest Dalış kategorisinde 68 metreyle kırdı. Bu kategoride sporcu paletle dalar, ip kullanmaz ve daldığı ağırlıkla da yukarı çıkar. Serbest dalışın en eski ve en popüler dalıdır. Dalkılıç, 2000 yılında Limitli Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta 100 metre ve Limitsiz Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta 120 metreyle iki dünya rekoru daha kırdı. Limitli değişken ağırlıkta, sporcu daldığı ağırlığı derinde bırakır ve yukarıya palet veya ipe tırmanarak çıkar. Limitsiz değişken ağırlıkta ise dalış aynı şekilde olurken çıkış bir balon vasıtasıyla yapılır. Serbest dalış kategorisinde en yüksek dereceler limitsiz değişken ağırlıkla dalışta yapıldığı için, en dikkat çeken ama en zor olarak kabul edilen kategoridir.
Derinliklerin Prensesi, 2001 yılında Mısır Kızıldeniz'de Limitli Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta rekorunu 5 metre ileriye taşıyarak 105'e çıkardı. Bu derinlik aynı zamanda Kızıl Piramit'in yüksekliğinin ölçüsü de olduğundan özellikle seçilmişti. İngiliz gazeteleri, bu derinliği anlatmak için ünlü saat kuleleri Big Ben'i örnek vererek "Big Ben'i geçen kadın" olarak haber yaptı.
ANEMİ DURDURAMADI
Aynı yıl İstanköy açıklarında dalış sırasında palet veya ip kullanılmayan Desteksiz Sabit Ağırlıkla Serbest Dalış kategorisinde 40 metreye inerek yeni bir rekor daha kırdı. Yasemin Dalkılıç'ın fiziksel üstünlükleri dışına Akdeniz Anemisi hastalığı vardı. Kan içinde oksijen taşıyan hemoglobinin az olması anlamına gelen bu hastalık dalış yapanlar için büyük bir sorundur. O büyük bir disiplin ve azimle günde haftada 6 gün, günde 4 saat çalışarak doğuştan gelen dezavantajını aşmayı başarmıştı.
9 DÜNYA REKORU KIRDI
2002 Yılı'nda karaciğerinde büyük bir kitle tespit edilince ameliyat olmak zorunda kaldı. 2010 Yılında rekor denemesi için antrenman yaptığı Kaş'ta suyun içinde kalbi durdu ama neyse ki dalışta hazır bulunan sağlık ekibindeki hekimler tarafından hayata geri döndürüldü. Yasemin Dalkılıç toplam 9 dünya rekoru kırdı. Denizlerin kirlenmesine dikkat çeken bir belgeselde yer aldı. Adrenalin tutkusunu bir dönem yarış pilotu olarak devam ettirdi ve pistlerde de dereceye girdi. Kendi ifadesiyle anne olduktan sonra risk almak istemedi. Eşi ve çocuğuyla ABD'nin Miami eyaletinde yaşıyor.
2010 YILINDA SUYUN İÇİNDE KALBİ DURDU
2010 yılında rekor için antrenman yaptığı Kaş'ta suyun içinde kalbi durdu. Ama neyse ki dalışta hazır bulunan sağlık ekibindeki hekimler tarafından hayata geri döndürüldü…
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 25
Beş yıl bu alanda milli formayı giyerken, asıl tutkusu olan dalmayı sadece yaz aylarında gerçekleştirebiliyordu Üniversite eğitimi için özelikle ODTÜ'yü seçti çünkü en aktif su altı kulübü oradaydı. Matematik Bölümü'nde okurken dalış stiline yoğunlaştı. 1998'te İtalya'da yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli takım forması giydi ve en iyi dereceyi aldı ama onun hedefi dünya rekorları kırmaktı. Türkiye'de konunun uzmanı olmadığı için serbest dalışta rekortmenler yetiştiren Kübalı Hoca Rudi Castineyra'ya elektronik posta yoluyla ulaştı. 2003'te Nikah masasına da oturduğu hocası Castineyra, Dalkılıç'a beş ay gibi çok kısa bir süre sonra dünya rekoru için dalabilecek durumda olduğunu söyledi. Yasemin'in ilk rekoru 1999'da Malzeme Destekli Sabit Ağırlıkla Serbest Dalış kategorisinde 68 metreyle kırdı. Bu kategoride sporcu paletle dalar, ip kullanmaz ve daldığı ağırlıkla da yukarı çıkar. Serbest dalışın en eski ve en popüler dalıdır. Dalkılıç, 2000 yılında Limitli Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta 100 metre ve Limitsiz Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta 120 metreyle iki dünya rekoru daha kırdı. Limitli değişken ağırlıkta, sporcu daldığı ağırlığı derinde bırakır ve yukarıya palet veya ipe tırmanarak çıkar. Limitsiz değişken ağırlıkta ise dalış aynı şekilde olurken çıkış bir balon vasıtasıyla yapılır. Serbest dalış kategorisinde en yüksek dereceler limitsiz değişken ağırlıkla dalışta yapıldığı için, en dikkat çeken ama en zor olarak kabul edilen kategoridir.
Derinliklerin Prensesi, 2001 yılında Mısır Kızıldeniz'de Limitli Değişken Ağırlıklı Serbest Dalış'ta rekorunu 5 metre ileriye taşıyarak 105'e çıkardı. Bu derinlik aynı zamanda Kızıl Piramit'in yüksekliğinin ölçüsü de olduğundan özellikle seçilmişti. İngiliz gazeteleri, bu derinliği anlatmak için ünlü saat kuleleri Big Ben'i örnek vererek "Big Ben'i geçen kadın" olarak haber yaptı.
ANEMİ DURDURAMADI
Aynı yıl İstanköy açıklarında dalış sırasında palet veya ip kullanılmayan Desteksiz Sabit Ağırlıkla Serbest Dalış kategorisinde 40 metreye inerek yeni bir rekor daha kırdı. Yasemin Dalkılıç'ın fiziksel üstünlükleri dışına Akdeniz Anemisi hastalığı vardı. Kan içinde oksijen taşıyan hemoglobinin az olması anlamına gelen bu hastalık dalış yapanlar için büyük bir sorundur. O büyük bir disiplin ve azimle günde haftada 6 gün, günde 4 saat çalışarak doğuştan gelen dezavantajını aşmayı başarmıştı.
9 DÜNYA REKORU KIRDI
2002 Yılı'nda karaciğerinde büyük bir kitle tespit edilince ameliyat olmak zorunda kaldı. 2010 Yılında rekor denemesi için antrenman yaptığı Kaş'ta suyun içinde kalbi durdu ama neyse ki dalışta hazır bulunan sağlık ekibindeki hekimler tarafından hayata geri döndürüldü. Yasemin Dalkılıç toplam 9 dünya rekoru kırdı. Denizlerin kirlenmesine dikkat çeken bir belgeselde yer aldı. Adrenalin tutkusunu bir dönem yarış pilotu olarak devam ettirdi ve pistlerde de dereceye girdi. Kendi ifadesiyle anne olduktan sonra risk almak istemedi. Eşi ve çocuğuyla ABD'nin Miami eyaletinde yaşıyor.
2010 YILINDA SUYUN İÇİNDE KALBİ DURDU
2010 yılında rekor için antrenman yaptığı Kaş'ta suyun içinde kalbi durdu. Ama neyse ki dalışta hazır bulunan sağlık ekibindeki hekimler tarafından hayata geri döndürüldü…
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 25