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    • 11.05.2020 16:32
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    Son dakika: 'da şok! istifa etti!

    Son dakika haberleri... 'da 'in yardımcılığını yapan , istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'da şok! İstifa etti!

    'ın yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Teknik direktör 'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

    Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde: "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."

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