Sancaktepe’ye virüs darbesi

2. Lig ekibi Sancaktepe'den gelen haber gündemi sarstı. Takımda 4 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 2, kulüp personelinden ise 3 kişinin olmak üzere 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Coronavirüse yakalananların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ankaragücü'nde Faty, F.Bahçe'de bir personelin, Beşiktaş'ta da 1 futbolcu 1 çalışanın pozitif çıkmasının ardından gelişen bu olay şok etti. Sancaktepe Başkanı Fatih Kol, "TFF'den kararını gözden geçirmesini ve ligleri ertelemesini istiyoruz" dedi.