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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    ’ye virüs darbesi

    2. Lig ekibi ’de 4 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 2 ve personelden 3 kişinin olmak üzere toplam 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme şok etkisi yarattı.

    Sancaktepe’ye virüs darbesi
    2. Lig ekibi 'den gelen haber gündemi sarstı. Takımda 4 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 2, kulüp personelinden ise 3 kişinin olmak üzere 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Coronavirüse yakalananların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ankaragücü'nde Faty, F.Bahçe'de bir personelin, Beşiktaş'ta da 1 futbolcu 1 çalışanın pozitif çıkmasının ardından gelişen bu olay şok etti. Sancaktepe Başkanı Fatih Kol, "'den kararını gözden geçirmesini ve ligleri ertelemesini istiyoruz" dedi.
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