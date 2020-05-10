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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    'de iddiası

    Hırvat basını, Bjelica’nın Fener’e imza atması durumunda ’in 24 yaşındaki sağ bekini transfer etmek istediğini yazdı. Çok yönlü bir futbolcu olan Juranovic 3 mevkide birden oynayabiliyor. Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Juranovic son iki sezon önemli bir çıkış yakaladı.

    Juranovic iddiası
    Fenerbahçe'nin başına geçmeye en yakın isim olan Nenad Bjelica ile ilgini Hırvatistan basınında flaş bir iddia çıktı… Gazete ve internet sitelerine göre genç hoca, Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşme imzalaması durumunda 'ten eski öğrencisi olan 'i transfer etmek istiyor. Hırvat ekibinin kaptanı olan 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nenad Bjelica döneminde yıldızı parlayan ve kaptanlığa getirilen Juranovic bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Çok yönlü bir futbolcu olan genç yıldız, gerektiğinde orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiyatı 3 milyon Euro olan Juranovic'le Alman ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

    ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
    Çok yönlü bir futbolcu olan Juranovic 3 mevkide birden oynayabiliyor. Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Juranovic son iki sezon önemli bir çıkış yakaladı.

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