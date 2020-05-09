Sinan Bolat Beşiktaş'a yakın. Antwerp kulübü, Bolat ile yolların ayrıldığını açıklayarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi ve Sinan'a teşekkür mesajı yayınlandı.
ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI
Böylece Beşiktaş için Sinan'ın transferinde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Sinan Bolat G.Saray ve Kayserispor'da da forma giymişti.
KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.
ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI
Böylece Beşiktaş için Sinan'ın transferinde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Sinan Bolat G.Saray ve Kayserispor'da da forma giymişti.
KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.