Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    , 'ı bekliyor! de bir engel kalmadı...

    ’ın kaleci adayları arasında olan ’la Antwerp kulübünün yolları resmen ayrıldı. Yönetim tecrübeli kaleciyle en kısa sürede görüşecek.

    Sinan, Kartal'ı bekliyor
    Sinan Bolat 'a yakın. Antwerp kulübü, Bolat ile yolların ayrıldığını açıklayarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi ve Sinan'a teşekkür mesajı yayınlandı.

    ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI
    Böylece Beşiktaş için Sinan'ın inde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce 'den teklifler aldığını söyleyen G.Saray ve 'da da forma giymişti.



    KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
    Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.
    Haberler Spor Sinan Bolat, Beşiktaş'ı bekliyor! Transferde bir engel kalmadı...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri