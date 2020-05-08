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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    ’den oğlu Ianis ile görüşmek isteyen 'ye izin çıkmadı: Sadece

    ’da adını tarihe altın harflerle yazdıran ’nin oğlu ’nin ile görüşmesi yapmasına izin vermediği ortaya çıktı.



    Romen     televizyonu PRO TV'den müthiş iddia... Habere göre G.Saray'ın efsane oyuncusu Gheorge Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin F.Bahçe ile transfer görüşmesi yapmasına izin vermedi… Hagi'nin oğluna görüşme için izin vermemesi G.Saray taraftarını mest etti.



    BÜYÜ KAYBOLUR DİYE DÜŞÜNDÜ
    Bu gelişme üzerine Romanya'nın eski oyuncularından Lucian Sanmartean ilginç bir yorumda bulundu... Sanmartean, "Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda, belki de Hagi, Galatasaray'da yarattığı büyünün kaybolacağını düşündü. Bu yüzden transfere izin vermemiştir… Benim anladığım bu…" ifadelerini kullandı.



    IANIS HAGI İSTANBUL'DA DOĞDU
    Georghe Hagi'nin üzerine titrediği oğlu Ianis, 1998 yılında İstanbul'da doğdu… Galatasaray'a şans getiren Romen 10 numara Ianis'in doğumundan kısa bir süre sonra Galatasaray Türkiye'ye UEFA Kupası'nı getirdi.



    Baba Hagi, yakın çevresine, "Ianis Türkiye'de oynayacaksa doğru adres Galatasaray" yorumlarında bulundu…

    21 yaşındaki Ianis Hagi'nin bonservisi 2024 yılına kadar G.Rangers'da bulunuyor.
    Haberler Spor Gheorghe Hagi’den oğlu Ianis ile görüşmek isteyen Fenerbahçe'ye izin çıkmadı: Sadece Galatasaray
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