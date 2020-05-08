



BÜYÜ KAYBOLUR DİYE DÜŞÜNDÜ

Bu gelişme üzerine Romanya'nın eski oyuncularından Lucian Sanmartean ilginç bir yorumda bulundu... Sanmartean, "Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda, belki de Hagi, Galatasaray'da yarattığı büyünün kaybolacağını düşündü. Bu yüzden transfere izin vermemiştir… Benim anladığım bu…" ifadelerini kullandı.