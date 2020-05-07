



Satranç tahminen 6. yüzyılda Hindistan'da doğdu, İran'a geçti ve sonra da Araplar arasında yaygınlaştı. Satrancı bugünkü düşünce ve strateji oyuna çeviren, onun kuramsal temellerini oluşturan Araplardır. Hindistan'da o zamanki ordunun at, fil, piyade, kale gibi gereçleri taşlara ilk adlarını verdi. Yüz yıldan fazla zaman sonra Avrupa'ya da taşınan oyunda sadece bazı taşların adları değişti. Savaştan türemesi ve strateji oyunu olması nedeniyle öncelikle askerler, bir zeka ürünü olması nedeniyle de sonra soylular ve kraliyet mensupları arasında yayıldı. Satrancın bir spor olup olmadığı uzun yıllar tartışılsa da artık bütün dünyada, çok sayıda gerekçe ve delil sunularak spor olduğu kabul ediliyor. Satranç oyuncusu denince ilk akla gelen isim de gelmiş geçmiş en büyük usta kabul edilen Kasparov'dur. Bizim Garry Kasparov olarak tanıdığımız büyük usta, 13 Nisan 1963'te o zaman Sovyetler Birliği Devleti sınırları içinde olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Nüfusa Harry Kimovich Weinstein adıyla kayıt oldu. Annesi Ermeni Clara Kasparov ve Yahudi olan babası Kim Weinstein mühendistiler. Baba dedesi, amcası hepsi Sovyetler Birliği'nde tanınmış müzisyendiler.