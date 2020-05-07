Satranç tahminen 6. yüzyılda Hindistan'da doğdu, İran'a geçti ve sonra da Araplar arasında yaygınlaştı. Satrancı bugünkü düşünce ve strateji oyuna çeviren, onun kuramsal temellerini oluşturan Araplardır. Hindistan'da o zamanki ordunun at, fil, piyade, kale gibi gereçleri taşlara ilk adlarını verdi. Yüz yıldan fazla zaman sonra Avrupa'ya da taşınan oyunda sadece bazı taşların adları değişti. Savaştan türemesi ve strateji oyunu olması nedeniyle öncelikle askerler, bir zeka ürünü olması nedeniyle de sonra soylular ve kraliyet mensupları arasında yayıldı. Satrancın bir spor olup olmadığı uzun yıllar tartışılsa da artık bütün dünyada, çok sayıda gerekçe ve delil sunularak spor olduğu kabul ediliyor. Satranç oyuncusu denince ilk akla gelen isim de gelmiş geçmiş en büyük usta kabul edilen Kasparov'dur. Bizim Garry Kasparov olarak tanıdığımız büyük usta, 13 Nisan 1963'te o zaman Sovyetler Birliği Devleti sınırları içinde olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Nüfusa Harry Kimovich Weinstein adıyla kayıt oldu. Annesi Ermeni Clara Kasparov ve Yahudi olan babası Kim Weinstein mühendistiler. Baba dedesi, amcası hepsi Sovyetler Birliği'nde tanınmış müzisyendiler.
7 YAŞINDA BAŞLADI
Karı-koca gazetelerde yayınlanan satranç sorularını çözmekten hoşlandığı için satranç merakı oğullarına da geçti. Oğlunun ilgisini gören babası ona 5 yaşındayken satrancı öğretti. 7 yaşındayken Bakü'de bulunan ve Öncü Sarayı denen eğitim kurumunda satranç derslerine başladı. Aynı yıl babasını kaybetti. Annesi beş yıl sonra kendi kızlık soyadını kullanmaya başlayınca oğlu da Kasparov oldu. Kasparov 13 yaşındayken Genç Erkekler Sovyetler Birliği Satranç Şampiyonu oldu. 1978'de 15 Yaşındayken satranç Spor Ustası unvanını kazandı. Çok genç yaş gibi görünse de satranç ve matematikte bu tür erken başarılar genç dimağ özellikleri isteyen bu alanlarda sık görülen bir durumdur. 1979'da Grand Master yani büyük usta olunca, Haydar Aliyev kendisini himayesine aldı. Dünya Şampiyonluğu unvanı için ilk kez Karpov'un karşısına 10 Eylül 1984'te çıktı. Daha önce üç kez oynamışlar ve bütün maçlar berabere bitmişti. 15 Şubat 1985'te 48 karşılaşma 1655 hamle ve 200 saat düşünme süresi sonunda Karpov 5-3 öndeydi. 5-0'dan 5-3'e gelen skor karşısında Uluslararası Satranç Federasyonu oyuncuların ruhsal ve fiziksel sağlığını öne sürerek unvan maçlarının sona erdiğini açıkladı.
EN GENÇ ŞAMPİYON
İki oyuncu da devam etmek istediğini söylemesine rağmen karar değişmedi. Kasparov kararı tanımadığını açıklarken, daha yorgun görünen ve başlangıçtan bu yana 10 kilo veren Karpov itiraz etmedi. 1 Eylül 1985'te iki Sovyet sporcu arasında Dünya Şampiyonluğu maçları yeniden başladı. 24 Oyunluk dizi 10 Kasım 1985'te sona erdi. Kasparov, Karpov'u 13-11 yenerek dünya şampiyonu oldu. Bu unvanı aldığında 22 yıl 7 ay ve 27 gün yaşamıştı. Bunun anlamı da tarihin gelmiş geçmiş en genç dünya şampiyonu olmaktı. 1990'da İkili tekrar karşılaştı. 8 Ekim'de başlayan maçlarda 142 gün sonunda bitime iki maç kala 12 puana ulaşan Kasparov unvanını korudu. Kasparov 1993 ve 1995'te iki kez daha unvan maçlarını çıktı, ikisinde de rakiplerini yenerek şampiyonluğunu devam ettirdi.
YENİLGİYİ TANIMADI
1996'da bir bilgisayar firmasının geliştirdiği "Deep Blue" adı verilen özel olarak geliştirilmiş bir makineye karşı 1 milyon dolarlık ödül karşılığı yaptığı maçı kazandı. Bir yıl sonra daha da geliştirilmiş makineye karşı oyunu kaybetti. Kasparov, son hamlenin elle yapıldığını iddia ederek yenilgiyi tanımadığını açıkladı. 2005 Yılında aktif oyuncu olarak satrancı bıraktığını açıkladı. Hırvatistan vatandaşı oldu ve orada aldığı bir evde yaşamaya başladı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 21