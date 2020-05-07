Marius Sumudica G.Antep’e döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Bir süre önce ülkesi Romanya'ya giden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica dün özel uçakla Gaziantep'e geldi. Rumen hoca 14 gün karantinada kalacak.
SİVASSPOR'U YERLİLER SIRTLIYOR
Süper Lig'de gol krallığı listesinde Sivasspor'dan 3 futbolcu yer aldı. Emre Kılınç ve Hakan Arslan 7'şer gol atarken, Mert Hakan Yandaş 6 golle takımına katkı yaptı.
KORCAN: TAKIMDA BÜYÜK ENDİŞE VAR
Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takım arkadaşları Faty'de coronavirüs çıkması sonrası takımda büyük bir panik olduğunu söyledi. Korcan, "Motive olmamız zor" dedi.
SİVASSPOR'U YERLİLER SIRTLIYOR
Süper Lig'de gol krallığı listesinde Sivasspor'dan 3 futbolcu yer aldı. Emre Kılınç ve Hakan Arslan 7'şer gol atarken, Mert Hakan Yandaş 6 golle takımına katkı yaptı.
KORCAN: TAKIMDA BÜYÜK ENDİŞE VAR
Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takım arkadaşları Faty'de coronavirüs çıkması sonrası takımda büyük bir panik olduğunu söyledi. Korcan, "Motive olmamız zor" dedi.