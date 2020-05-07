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    • Spor
    • 07.05.2020 Gazete
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    Marius Sumudica G.Antep’e döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Bir süre önce ülkesi Romanya'ya giden Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica dün Gaziantep'e geldi. Rumen hoca 14 gün karantinada kalacak.

    Marius Sumudica G.Antep’e döndü
    Bir süre önce ülkesi Romanya'ya giden Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica dün Gaziantep'e geldi. Rumen hoca 14 gün karantinada kalacak.

    'U YERLİLER SIRTLIYOR
    Süper Lig'de gol krallığı listesinde Sivasspor'dan 3 futbolcu yer aldı. Emre Kılınç ve 7'şer gol atarken, Mert Hakan Yandaş 6 golle takımına katkı yaptı.

    KORCAN: TAKIMDA BÜYÜK ENDİŞE VAR
    Ankaragücü kalecisi , takım arkadaşları Faty'de coronavirüs çıkması sonrası takımda büyük bir panik olduğunu söyledi. Korcan, "Motive olmamız zor" dedi.
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