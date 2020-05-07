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    • Spor
    • 07.05.2020 Gazete
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    : Kararı sahada ter dökenler vermeli

    'dan yapılan açıklamada "Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli." ifadelerine yer verildi.

    Kararı sahada ter dökenler vermeli
    Konyaspor: Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli.

    HİÇBİR ŞEY SAĞLIKTAN DEĞERLİ DEĞİLDİR
    Rizespor: Teknik ekip ve sporcularımızın test sonuçları negatif çıkmıştır. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından değerli değildir
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