Konyaspor: Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli.
HİÇBİR ŞEY SAĞLIKTAN DEĞERLİ DEĞİLDİR
Rizespor: Teknik ekip ve sporcularımızın test sonuçları negatif çıkmıştır. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından değerli değildir
HİÇBİR ŞEY SAĞLIKTAN DEĞERLİ DEĞİLDİR
Rizespor: Teknik ekip ve sporcularımızın test sonuçları negatif çıkmıştır. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından değerli değildir