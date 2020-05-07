Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli.Teknik ekip ve sporcularımızın test sonuçları negatif çıkmıştır. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından değerli değildir