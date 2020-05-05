Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe ilk bombasını patlatıyor… Sarı-Lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.
OPSİYONU KULLANMAYACAK
PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor.
KOÇ İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi.
SOL KANATTA DA OYNUYOR
Ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi.
BU SEZON 17 MAÇTA 5 GOL ATTI
Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. Kamerunlu futbolcu 5 gol atmayı başardı.