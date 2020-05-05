



SOL KANATTA DA OYNUYOR

Ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi.



BU SEZON 17 MAÇTA 5 GOL ATTI

Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. Kamerunlu futbolcu 5 gol atmayı başardı.