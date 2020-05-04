Endüstriyel futbol medyayı tümden ele geçirmediği zamanlarda başka spor dallarından da haberdar olurduk, okur ve hatta izlerdik. Siyah-beyaz tek kanallı televizyon günlerinde ülke olarak mesela buz pateni izlediğimiz günler çok da eski değil aslında… Yaşı tutanlar hatırlar; desteklediğimiz buz pateni sporcuları olurdu. Bazı ilginç figürleri dahi bilir, kayıp da düşen olursa da üzülürdük. İşte o yakın geçmişte kalan isimlerin içinde en çok sevdiğimiz patencilerden birisi de Katarina Witt'ti. Buzun üstünde adeta bir kuğu gibiydi. Sporculuğunun yanı sıra fiziksel olarak da çarpıcı bir güzelliği olunca belleklerimizde en çok o yer etti dersek abartmış olmayız.
BUZ PATENİNE DÜŞTÜ
Witt 3 Aralık 1965'te, tarım kooperatifi çalışanı bir baba ile fizyoterapist bir annenin çocuğu olarak Berlin'in batısında yer alan Staaken'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ikiye bölününce, Staaken de Doğu Almanya'da kalmıştı. Küçük Katarina 5 yaşındayken anaokulunun yolu üzerinde olan Kuchwald Buz Pisti'nin yanından geçerken orada kayan patencileri görür görmez gönlü buz patenine düştü. Annesi, çok küçük olduğu için onu buzun üstüne göndermek istemedi, ama kızının ısrarlarına dayanamayarak spor okuluna yollamaya başladı. Bu kabulde Doğu Almanya'nın o zamanki sisteminde, başarılı sporculara tanınan olağanüstü maddi imkanlar sayesinde rahat bir yaşam özlemi de etkili olmuştu. Spor okulundayken buz üstündeki denge başarısı farkedilince, hemen başarı beklenen sporculara yönelik olan yoğun programa alındı. Katarina'nın en büyük şansı 9 yaşındayken ülkenin en önemli hocalarından Jutta Muller'in dikkatini çekmesi oldu. Muller, bu küçük kızın olağanüstü yeteneğini görmüş ve onun hocası olmuştu. Katarina iki yılın sonunda, çok zor ve üst düzey sporcuların yapabildiği üçlü atlama yani havada üç tur dönerek yapılan sıçrayışı başarınca hocası emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağını hissetmişti.
İLK SINAVI 1980'DE
Katarina'nın uluslararası arenaya ilk çıkışı 1980 Dünya Şampiyonasıdır Henüz 15 yaşını dahi doldurmamıştı ama yarışmada dünya 10.su oldu. Bu derece, o yıla kadar 20 yaş altında bir sporcunun ilk kez ilk 20'ye girmesi demekti ve büyük bir başarıydı. Katarina 17 yaşındayken Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi oldu. Hocasının Katarina için hazırladığı Roman Kraliçesi, Flamenko Dansçısı ve bizim dansöz dediğimiz göbek dansçısı rolleri, güzelliğiyle ve sempatikliğiyle birleşince pistlere gencecik bir kraliçe geldiğini bütün dünyaya göstermişti. Katarina Witt ilk olimpiyat şampiyonluğunu 1984 Saraybosna'da kazandı. Olimpiyat sonrasında kendisine 35 binden fazla aşk mektubunun yazılması, sporculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllerde taht kurduğunun göstergesidir.
FİLMDE OYNADI
1986 Dünya Şampiyonası'nda Debi Thomas'ın ardından 2. sırada yer aldı. O aslında şampiyonluğun da ötesini istiyordu. Çiftli axel atlayışını deneyen ilk sporcudur. Buz pateninde en zor atlayış, ileriye doğru yapılan sıçramaya verilen isim olan axeldir. Axel'in farkı, kaçlı yapılırsa yapılsın sporcu geriye doğru dönüş yaparak inmek zorunda olduğu için havada yarım tur daha fazla atması gerekmektedir. İkili axel dendiği zaman aslında 2,5 tur dönülmesi anlaşılır. 1983-1988 yılları arasında 6 kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu'nu yakaladı. 1988 Calgary Kış Olimpiyatları'nda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Burada girdiği Carmen rolü öylesine popüler oldu ki 1989'da "Carmen Buzda" isimli bir filmde başrol oynadı ve Emmy ödülü kazandı.
1994'TE NOKTAYI KOYDU
Oyunculuk onun çocukluk hayallerinden birisiydi. Olimpiyatlar sonrası sporu bıraktığını açıkladı. Bazı dergilere cesur pozlar verdi ve sinemada ilerlemek istedi ama hedefine ulaşamayınca 1994'te tekrar buz pistlerine döndü. 1994 Lilliehamme Kış Olimpiyatları'nda ancak 7. olunca ikinci ve son kez sporu bıraktı.
KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE BUZUN EFSANESİ OLDU
Eski Doğu Almanya'da doğan Katarina Witt 9 yaşındayken dikkat çekti. 17 yaşındayken de Avrupa Şampiyonu oldu. Kendine özgü stiliyle bir anda buzda adından söz ettiren Witt 2 olimpiyat, 7 Avrupa şampiyonluğu elde etti.
ALTIN KAZANDI 35 BİNİ AŞKIN MEKTUP ALDI
Dillere destan güzelliğiyle de dikkat çeken Witt'e 1984 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 35 binden fazla aşk mektubu yazıldı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/19
BUZ PATENİNE DÜŞTÜ
Witt 3 Aralık 1965'te, tarım kooperatifi çalışanı bir baba ile fizyoterapist bir annenin çocuğu olarak Berlin'in batısında yer alan Staaken'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ikiye bölününce, Staaken de Doğu Almanya'da kalmıştı. Küçük Katarina 5 yaşındayken anaokulunun yolu üzerinde olan Kuchwald Buz Pisti'nin yanından geçerken orada kayan patencileri görür görmez gönlü buz patenine düştü. Annesi, çok küçük olduğu için onu buzun üstüne göndermek istemedi, ama kızının ısrarlarına dayanamayarak spor okuluna yollamaya başladı. Bu kabulde Doğu Almanya'nın o zamanki sisteminde, başarılı sporculara tanınan olağanüstü maddi imkanlar sayesinde rahat bir yaşam özlemi de etkili olmuştu. Spor okulundayken buz üstündeki denge başarısı farkedilince, hemen başarı beklenen sporculara yönelik olan yoğun programa alındı. Katarina'nın en büyük şansı 9 yaşındayken ülkenin en önemli hocalarından Jutta Muller'in dikkatini çekmesi oldu. Muller, bu küçük kızın olağanüstü yeteneğini görmüş ve onun hocası olmuştu. Katarina iki yılın sonunda, çok zor ve üst düzey sporcuların yapabildiği üçlü atlama yani havada üç tur dönerek yapılan sıçrayışı başarınca hocası emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağını hissetmişti.
İLK SINAVI 1980'DE
Katarina'nın uluslararası arenaya ilk çıkışı 1980 Dünya Şampiyonasıdır Henüz 15 yaşını dahi doldurmamıştı ama yarışmada dünya 10.su oldu. Bu derece, o yıla kadar 20 yaş altında bir sporcunun ilk kez ilk 20'ye girmesi demekti ve büyük bir başarıydı. Katarina 17 yaşındayken Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi oldu. Hocasının Katarina için hazırladığı Roman Kraliçesi, Flamenko Dansçısı ve bizim dansöz dediğimiz göbek dansçısı rolleri, güzelliğiyle ve sempatikliğiyle birleşince pistlere gencecik bir kraliçe geldiğini bütün dünyaya göstermişti. Katarina Witt ilk olimpiyat şampiyonluğunu 1984 Saraybosna'da kazandı. Olimpiyat sonrasında kendisine 35 binden fazla aşk mektubunun yazılması, sporculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllerde taht kurduğunun göstergesidir.
FİLMDE OYNADI
1986 Dünya Şampiyonası'nda Debi Thomas'ın ardından 2. sırada yer aldı. O aslında şampiyonluğun da ötesini istiyordu. Çiftli axel atlayışını deneyen ilk sporcudur. Buz pateninde en zor atlayış, ileriye doğru yapılan sıçramaya verilen isim olan axeldir. Axel'in farkı, kaçlı yapılırsa yapılsın sporcu geriye doğru dönüş yaparak inmek zorunda olduğu için havada yarım tur daha fazla atması gerekmektedir. İkili axel dendiği zaman aslında 2,5 tur dönülmesi anlaşılır. 1983-1988 yılları arasında 6 kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu'nu yakaladı. 1988 Calgary Kış Olimpiyatları'nda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Burada girdiği Carmen rolü öylesine popüler oldu ki 1989'da "Carmen Buzda" isimli bir filmde başrol oynadı ve Emmy ödülü kazandı.
1994'TE NOKTAYI KOYDU
Oyunculuk onun çocukluk hayallerinden birisiydi. Olimpiyatlar sonrası sporu bıraktığını açıkladı. Bazı dergilere cesur pozlar verdi ve sinemada ilerlemek istedi ama hedefine ulaşamayınca 1994'te tekrar buz pistlerine döndü. 1994 Lilliehamme Kış Olimpiyatları'nda ancak 7. olunca ikinci ve son kez sporu bıraktı.
KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE BUZUN EFSANESİ OLDU
Eski Doğu Almanya'da doğan Katarina Witt 9 yaşındayken dikkat çekti. 17 yaşındayken de Avrupa Şampiyonu oldu. Kendine özgü stiliyle bir anda buzda adından söz ettiren Witt 2 olimpiyat, 7 Avrupa şampiyonluğu elde etti.
ALTIN KAZANDI 35 BİNİ AŞKIN MEKTUP ALDI
Dillere destan güzelliğiyle de dikkat çeken Witt'e 1984 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 35 binden fazla aşk mektubu yazıldı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/19