Cristiano Ronaldo oğluyla adasını keşfe çıktı!

Coronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'dan ayrılarak Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, karantina günlerini Madeira'da satın aldığı adasında geçiriyor. İtalyan devi Juventus'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu, çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü. Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.
Dünyayı saran coronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evde devam ediyor. Kimisi evde çalışırken kimisi de eğleniyor. Galatasaraylı Falcao, salgın günlerinde ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Eski Fenerbahçeli golcü Kezman'ın ise son hali görenleri şaşırttı.
FALCAO
Galatasaraylı yıldız golcü Radamel Falcao evinde mangal yaptı. Salt bae pozu verdi.
SÖRLOTH
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, "Güzel anılar" paylaşımı yaptı.
LINNES
Sörloth'un vatandaşı Martin Linnes çalışmalarını evde eşiyle birlikte sürdürüryor
KEZMAN
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu…
BIFOUMA
Bifouma, Kongo'da yardımda bulunurken otobüste fotoğrafının olması dikkat çekti...
MEDEL
Beşıktaş'ın Şilili eski oyuncusu Gary Medel, karantinada fit kalan futbolculardan…
Dünyayı saran coronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evde devam ediyor. Kimisi evde çalışırken kimisi de eğleniyor. Galatasaraylı Falcao, salgın günlerinde ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Eski Fenerbahçeli golcü Kezman'ın ise son hali görenleri şaşırttı.
FALCAO
Galatasaraylı yıldız golcü Radamel Falcao evinde mangal yaptı. Salt bae pozu verdi.
SÖRLOTH
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, "Güzel anılar" paylaşımı yaptı.
LINNES
Sörloth'un vatandaşı Martin Linnes çalışmalarını evde eşiyle birlikte sürdürüryor
KEZMAN
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu…
BIFOUMA
Bifouma, Kongo'da yardımda bulunurken otobüste fotoğrafının olması dikkat çekti...
MEDEL
Beşıktaş'ın Şilili eski oyuncusu Gary Medel, karantinada fit kalan futbolculardan…