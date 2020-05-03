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    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
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    oğluyla adasını keşfe çıktı | Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan 'dan ayrılarak Portekiz'e giden , karantina günlerini Madeira'da satın aldığı adasında geçiriyor. İtalyan devi 'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu, çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü. Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

    Cristiano Ronaldo oğluyla adasını keşfe çıktı!
    Coronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan 'dan ayrılarak Portekiz'e giden , karantina günlerini Madeira'da satın aldığı adasında geçiriyor. İtalyan devi 'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu, çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü. Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.



    Dünyayı saran coronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evde devam ediyor. Kimisi evde çalışırken kimisi de eğleniyor. Galatasaraylı Falcao, salgın günlerinde ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Eski Fenerbahçeli golcü Kezman'ın ise son hali görenleri şaşırttı.

    FALCAO
    Galatasaraylı yıldız golcü evinde mangal yaptı. Salt bae pozu verdi.



    SÖRLOTH
    'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, "Güzel anılar" paylaşımı yaptı.



    LINNES
    Sörloth'un vatandaşı Martin Linnes çalışmalarını evde eşiyle birlikte sürdürüryor



    KEZMAN
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı 'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu…



    BIFOUMA
    Bifouma, Kongo'da yardımda bulunurken otobüste fotoğrafının olması dikkat çekti...



    MEDEL
    Beşıktaş'ın Şilili eski oyuncusu Gary , karantinada fit kalan futbolculardan…

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