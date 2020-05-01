Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Fenerbahçeli Deniz Türüç çalışmalarına online olarak evinde devam ederken Volkan Demirel de çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Neymar'ın gitar çalarak paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.
NEYMAR
Brezilyalı yıldız karantinada gitar çalarak müzik konusundaki hünerlerini gösterdi.
LEMİNA
Evde sıkıldığını belirten Lemina, çektiği eğlenceli videolarla vaktini değerlendiriyor.
VOLKAN DEMİREL
F.Bahçe'nin antrenörü evde geçirdiği süre içinde çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor.
RONALDO
Ronaldo, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafa "Evde kal, güvende kal" notunu ekledi.
DENİZ TÜRÜÇ
Yıldız futbolcu özel antrenör eşliğinde online olarak çalışmalarını evinde sürdürüyor.
SERKAN ASAN
Trabzonspor'un genç futbolcusu koşu yapmak için yaylaya çıkmayı tercih ediyor.
NEYMAR
Brezilyalı yıldız karantinada gitar çalarak müzik konusundaki hünerlerini gösterdi.
LEMİNA
Evde sıkıldığını belirten Lemina, çektiği eğlenceli videolarla vaktini değerlendiriyor.
VOLKAN DEMİREL
F.Bahçe'nin antrenörü evde geçirdiği süre içinde çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor.
RONALDO
Ronaldo, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafa "Evde kal, güvende kal" notunu ekledi.
DENİZ TÜRÜÇ
Yıldız futbolcu özel antrenör eşliğinde online olarak çalışmalarını evinde sürdürüyor.
SERKAN ASAN
Trabzonspor'un genç futbolcusu koşu yapmak için yaylaya çıkmayı tercih ediyor.