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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. çalışmalarına online olarak evinde devam ederken de çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. 'ın gitar çalarak paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını sonrası ünlü futbolcular, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. çalışmalarına online olarak evinde devam ederken de çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. 'ın gitar çalarak paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.



    NEYMAR
    Brezilyalı yıldız karantinada gitar çalarak müzik konusundaki hünerlerini gösterdi.



    LEMİNA
    Evde sıkıldığını belirten Lemina, çektiği eğlenceli videolarla vaktini değerlendiriyor.



    VOLKAN DEMİREL
    F.Bahçe'nin antrenörü evde geçirdiği süre içinde çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor.



    RONALDO
    Ronaldo, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafa "Evde kal, güvende kal" notunu ekledi.



    DENİZ TÜRÜÇ
    Yıldız futbolcu özel antrenör eşliğinde online olarak çalışmalarını evinde sürdürüyor.



    SERKAN ASAN
    'un genç futbolcusu koşu yapmak için yaylaya çıkmayı tercih ediyor.
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