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çok ülkenin Çin'e kızdığı bu dönemdeyine aykırı bir tavır koydu ve salgın için başka ülkelere yardım malzemesi gönderen Çin'e teşekkür mesajı yayınladı. Biz Türkler snooker'ı televiyon yayınları sayesinde tanıdık. Ülkemizde hiç de azımsanmayacak bir seyirci kitlesi var. Benzerlerinden ayırt etmek için de hemen İngiliz Bilardosu dedik. Bugünkü anlamıyla bilardo ilk olarakSnooker, 6 delikli masada oynaması nedeniyle ilk başta Amerikan Bilardosu dediğimiz oyuna benziyor ama masası daha büyük, bantların ve deliklerin köşeleri daha sivri olduğu için topu deliğe sokmak daha zor.Babasıyasal ve yasadışı cinsel içerikli dergilersatan bir dükkân işletiyordu.O'Sullivan olan soyadındanda anlaşılacağı üzere İrlandakökenliydiler.Ronnie, il snooker şampiyonluğunukazandığında 9,babasının yasa dışı dergilerinisatmaya başladığında ise 10yaşındaydı. 15 Yaşında ilkmaksimum break'ini yaptı.Maksimum breakte ulaşılabileceksayı 147'dir.Snooker'da 15 kırmızı ve sarı, yeşil, kahverengi, mavi, pembe ve siyah renkte olmak üzere 6 farklı renkte top vardır. . 15 adet kırmızı topun her biri 1'er puandır. Diğerlerinde ise; sarı 2, yeşil 3, kahverengi 4, mavi 5, pembe 6 ve siyah 7 puan değerindedir. Oyuncu istekayla beyaz topu kullanarak Oyunun kuralına göre önce bir kırmızı topu hemen ardından bir renkli topu ceplerden herhangi birine gönderme zorunluluğu vardır. Kırmızı topun hemen ardından ceplerden herhangi birine atılan renkli top tekrar yerine (eski noktası müsaitse) konur. Ceplere gönderilebilecek herhangi Kırmızı top kalmadığı zaman ise; puan sıralamasına göre (sarı-yeşil-kahverengimavi- pembe-siyah) renkli toplar birer birer deliklere atılır ve bu toplar bir daha yerlerine konulmaz. Frame denen seri sonunda daha çok puan alan oyuncu oyunu kazanır. Maksimum breakte, tek istekada yani hiç sektirmeden, rakibine fırsat vermeden masadaki tüm topları pot yapmak yani deliklere sokmak gerekir. Dünyada bugüne kadar en hızlı maksimumum breaki 1997 Dünya Snooker Şampiyonasında 5 Dakika 20 saniyeyle Ronnie O'Sullivan yapmıştır. İngiliz oyuncu şimdiye kadar 13 kez maksimum break yaparak bir başka dünya rekorunun da sahibidir.Bir süre sonra annesi de vergi kaçakçılığından içeri girince o ve 8 yaşındaki kardeşi, anasız-babasız kaldılar. Hayatta kalmam gerekiyordu o günlerde diyor. Babasını çok seviyordu ve emeklerinin boşa gitmediğini göstermek için çok çalışıyordu. 18Yaşında İngiltere Şampiyonu, 19 Yaşındayken usta seçildi. Bu snookers tarihinde kazanılan en genç usta unvanıydı. Televizyonda yayınlanan maçlarını izleyen babası "cezaevine ziyaretime geliyorsun gibi hissediyorum" demişti.10 MilyonSterlinlik kazancıyla da snookerdaen çok kazanan sporcuoldu. Uzmanlar ve rakipleritarafından gelmiş geçmiş eniyi oyuncu sayılmaktadır. Gerektiğindesol eliyle oynaması,ayakkabısı sıktığında çoraplaoynaması, Roket denmesineneden olan hızlı oyunuyla herzaman ilgi çeken bir oyuncuoldu. Hırçınlığıyla sık sık itirazetmesi başını belaya soksa daonu sıra dışı bir oyuncu yaptı.O'Sullivan'ın gerektiğinde sol eli ile oynaması, ayakkabısı sıktığında da çorapla oynaması hep olay olmuştur. Hızlı oyunu ise kedisine roket lakabını kazandırdı.