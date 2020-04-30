Pek çok ülkenin Çin'e kızdığı bu dönemde Ronnie O'Sullivan yine aykırı bir tavır koydu ve salgın için başka ülkelere yardım malzemesi gönderen Çin'e teşekkür mesajı yayınladı. Biz Türkler snooker'ı televiyon yayınları sayesinde tanıdık. Ülkemizde hiç de azımsanmayacak bir seyirci kitlesi var. Benzerlerinden ayırt etmek için de hemen İngiliz Bilardosu dedik. Bugünkü anlamıyla bilardo ilk olarak 16. Yüzyıl'da oynanmaya başladı. Snooker'ın mucidi ise İngiliz Subay Fitzgerald Chamberlein. 1855'te Hindistan'da görevliyken can sıkıntısından normal bilardodan farklı bir oyun geliştirdi. Snooker, 6 delikli masada oynaması nedeniyle ilk başta Amerikan Bilardosu dediğimiz oyuna benziyor ama masası daha büyük, bantların ve deliklerin köşeleri daha sivri olduğu için topu deliğe sokmak daha zor.
1975 DOĞUMLU
Türk seyircisi snookerla birlikte "Roket" lakaplı Ronnie O'Sullivan'ı da tanıdı ve çok sevdi. 5 Aralık 1975'te Birmingham yakınlarındaki Wordsley kasabasında doğan O'Sullivan, Londra'nın banliyösü Essex'te büyüdü ve 7 yaşında snooker oynamaya başladı. Babası yasal ve yasa dışı cinsel içerikli dergiler satan bir dükkân işletiyordu. O'Sullivan olan soyadından da anlaşılacağı üzere İrlanda kökenliydiler. Annesi Katalan kökenli Maria ise Sicilyalı'ydı. Oğlunun iyi bir snooker oyuncusu olmasını isteyen Baba O'Sullivan evlerinin bahçesine yaptığı bir kulübeye snooker masası koydu. Ronnie, il snooker şampiyonluğunu kazandığında 9, babasının yasa dışı dergilerini satmaya başladığında ise 10 yaşındaydı. 15 Yaşında ilk maksimum break'ini yaptı. Maksimum breakte ulaşılabilecek sayı 147'dir.
ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Snooker'da 15 kırmızı ve sarı, yeşil, kahverengi, mavi, pembe ve siyah renkte olmak üzere 6 farklı renkte top vardır. . 15 adet kırmızı topun her biri 1'er puandır. Diğerlerinde ise; sarı 2, yeşil 3, kahverengi 4, mavi 5, pembe 6 ve siyah 7 puan değerindedir. Oyuncu istekayla beyaz topu kullanarak Oyunun kuralına göre önce bir kırmızı topu hemen ardından bir renkli topu ceplerden herhangi birine gönderme zorunluluğu vardır. Kırmızı topun hemen ardından ceplerden herhangi birine atılan renkli top tekrar yerine (eski noktası müsaitse) konur. Ceplere gönderilebilecek herhangi Kırmızı top kalmadığı zaman ise; puan sıralamasına göre (sarı-yeşil-kahverengimavi- pembe-siyah) renkli toplar birer birer deliklere atılır ve bu toplar bir daha yerlerine konulmaz. Frame denen seri sonunda daha çok puan alan oyuncu oyunu kazanır. Maksimum breakte, tek istekada yani hiç sektirmeden, rakibine fırsat vermeden masadaki tüm topları pot yapmak yani deliklere sokmak gerekir. Dünyada bugüne kadar en hızlı maksimumum breaki 1997 Dünya Snooker Şampiyonasında 5 Dakika 20 saniyeyle Ronnie O'Sullivan yapmıştır. İngiliz oyuncu şimdiye kadar 13 kez maksimum break yaparak bir başka dünya rekorunun da sahibidir. Ronnie'nin başarıya ulaşması hiç de kolay olmadı. 17 Yaşında profesyonel olduğunda babası karıştığı bir kavga nedeniyle cezaevine girdi. Bir süre sonra annesi de vergi kaçakçılığından içeri girince o ve 8 yaşındaki kardeşi, anasız-babasız kaldılar. Hayatta kalmam gerekiyordu o günlerde diyor. Babasını çok seviyordu ve emeklerinin boşa gitmediğini göstermek için çok çalışıyordu. 18
Yaşında İngiltere Şampiyonu, 19 Yaşındayken usta seçildi. Bu snookers tarihinde kazanılan en genç usta unvanıydı. Televizyonda yayınlanan maçlarını izleyen babası "cezaevine ziyaretime geliyorsun gibi hissediyorum" demişti.
ÇOK HIZLI OYNAR
Ronnie O'Sullivan 5 kez Dünya Şampiyonu oldu. 21 Sıralama Turnuvası kazandı. 10 Milyon Sterlinlik kazancıyla da snookerda en çok kazanan sporcu oldu. Uzmanlar ve rakipleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyuncu sayılmaktadır. Gerektiğinde sol eliyle oynaması, ayakkabısı sıktığında çorapla oynaması, Roket denmesine neden olan hızlı oyunuyla her zaman ilgi çeken bir oyuncu oldu. Hırçınlığıyla sık sık itiraz etmesi başını belaya soksa da onu sıra dışı bir oyuncu yaptı.
GEREKİRSE SOL ELİYLE DE OYNARDI
Ronnie O'Sullivan'ın gerektiğinde sol eli ile oynaması, ayakkabısı sıktığında da çorapla oynaması hep olay olmuştur. Hızlı oyunu ise kedisine roket lakabını kazandırdı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/14
1975 DOĞUMLU
Türk seyircisi snookerla birlikte "Roket" lakaplı Ronnie O'Sullivan'ı da tanıdı ve çok sevdi. 5 Aralık 1975'te Birmingham yakınlarındaki Wordsley kasabasında doğan O'Sullivan, Londra'nın banliyösü Essex'te büyüdü ve 7 yaşında snooker oynamaya başladı. Babası yasal ve yasa dışı cinsel içerikli dergiler satan bir dükkân işletiyordu. O'Sullivan olan soyadından da anlaşılacağı üzere İrlanda kökenliydiler. Annesi Katalan kökenli Maria ise Sicilyalı'ydı. Oğlunun iyi bir snooker oyuncusu olmasını isteyen Baba O'Sullivan evlerinin bahçesine yaptığı bir kulübeye snooker masası koydu. Ronnie, il snooker şampiyonluğunu kazandığında 9, babasının yasa dışı dergilerini satmaya başladığında ise 10 yaşındaydı. 15 Yaşında ilk maksimum break'ini yaptı. Maksimum breakte ulaşılabilecek sayı 147'dir.
ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Snooker'da 15 kırmızı ve sarı, yeşil, kahverengi, mavi, pembe ve siyah renkte olmak üzere 6 farklı renkte top vardır. . 15 adet kırmızı topun her biri 1'er puandır. Diğerlerinde ise; sarı 2, yeşil 3, kahverengi 4, mavi 5, pembe 6 ve siyah 7 puan değerindedir. Oyuncu istekayla beyaz topu kullanarak Oyunun kuralına göre önce bir kırmızı topu hemen ardından bir renkli topu ceplerden herhangi birine gönderme zorunluluğu vardır. Kırmızı topun hemen ardından ceplerden herhangi birine atılan renkli top tekrar yerine (eski noktası müsaitse) konur. Ceplere gönderilebilecek herhangi Kırmızı top kalmadığı zaman ise; puan sıralamasına göre (sarı-yeşil-kahverengimavi- pembe-siyah) renkli toplar birer birer deliklere atılır ve bu toplar bir daha yerlerine konulmaz. Frame denen seri sonunda daha çok puan alan oyuncu oyunu kazanır. Maksimum breakte, tek istekada yani hiç sektirmeden, rakibine fırsat vermeden masadaki tüm topları pot yapmak yani deliklere sokmak gerekir. Dünyada bugüne kadar en hızlı maksimumum breaki 1997 Dünya Snooker Şampiyonasında 5 Dakika 20 saniyeyle Ronnie O'Sullivan yapmıştır. İngiliz oyuncu şimdiye kadar 13 kez maksimum break yaparak bir başka dünya rekorunun da sahibidir. Ronnie'nin başarıya ulaşması hiç de kolay olmadı. 17 Yaşında profesyonel olduğunda babası karıştığı bir kavga nedeniyle cezaevine girdi. Bir süre sonra annesi de vergi kaçakçılığından içeri girince o ve 8 yaşındaki kardeşi, anasız-babasız kaldılar. Hayatta kalmam gerekiyordu o günlerde diyor. Babasını çok seviyordu ve emeklerinin boşa gitmediğini göstermek için çok çalışıyordu. 18
Yaşında İngiltere Şampiyonu, 19 Yaşındayken usta seçildi. Bu snookers tarihinde kazanılan en genç usta unvanıydı. Televizyonda yayınlanan maçlarını izleyen babası "cezaevine ziyaretime geliyorsun gibi hissediyorum" demişti.
ÇOK HIZLI OYNAR
Ronnie O'Sullivan 5 kez Dünya Şampiyonu oldu. 21 Sıralama Turnuvası kazandı. 10 Milyon Sterlinlik kazancıyla da snookerda en çok kazanan sporcu oldu. Uzmanlar ve rakipleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyuncu sayılmaktadır. Gerektiğinde sol eliyle oynaması, ayakkabısı sıktığında çorapla oynaması, Roket denmesine neden olan hızlı oyunuyla her zaman ilgi çeken bir oyuncu oldu. Hırçınlığıyla sık sık itiraz etmesi başını belaya soksa da onu sıra dışı bir oyuncu yaptı.
GEREKİRSE SOL ELİYLE DE OYNARDI
Ronnie O'Sullivan'ın gerektiğinde sol eli ile oynaması, ayakkabısı sıktığında da çorapla oynaması hep olay olmuştur. Hızlı oyunu ise kedisine roket lakabını kazandırdı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/14