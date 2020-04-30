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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    Lig iptali çözüm değil

    ve ’da liglerin iptali isyan ettirdi. Hollanda’da ve Cambuur, Fransa’da Lille karara itiraz eden ekiplerin başını çekti. Kulüpler durumu yargıya taşıyacak.

    Lig iptali çözüm değil
    ve 'da ligler iptal edilince kulüpleri isyan etti. Kulüpler sıralama konusunda birbirine girerken karar tepki aldı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve 'un durumları arapsaçı. Şampiyonlar Ligi devam ederse iki takımın spor organizasyonlarının yasak olduğu Fransa'da maçlarını nerede oynayacağı bilinmiyor. Ligde bitime 10 hafta kala PSG açık ara önde olduğu için bir sorun yok. Ancak 4. Sıradaki Lille, Rennes'ten sadece 1 puan geride olduğu için 'ya gidecek. Oysa ligi 3. sırada bitirse Şampiyonlar Ligi si oynayacaktı. 9. sıradaki takımın bile UEFA'ya gitme şansı varken bu engellendi. Hollanda'da 4. , 3.Feyenoord'un 1 puan gerisinde.

    PSV'YE DE DARBE VURDU
    PSV ligi 3. bitirirse Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Ancak şimdi UEFA'ya gitmek zorunda. Hollanda 2.Ligi'ndeki Cambuur da 3. sıradaki rakibine 11 puan fark attı ve 1.Lig'e çok yakın olduğu halde bu hakkı elinden alındı. Fransa ve Hollanda'da kulüpler işi mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

    TEBAS'TAN ELEŞTİRİ
    'nın patronu, Fransa'da Ligue 1 sezonunun iptal edilmesine yönelik verilen kararı eleştirdi. Javier Tebas, sezonu iptal etmenin ekonomik ve sosyal açıdan mantıklı bir karar olmadığını belirtti. Açıklamada "Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum" dedi.

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