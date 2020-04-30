Lig iptali çözüm değil

Fransa ve Hollanda'da ligler iptal edilince futbol kulüpleri isyan etti. Kulüpler sıralama konusunda birbirine girerken karar tepki aldı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden PSG ve Lyon'un durumları arapsaçı. Şampiyonlar Ligi devam ederse iki takımın spor organizasyonlarının yasak olduğu Fransa'da maçlarını nerede oynayacağı bilinmiyor. Ligde bitime 10 hafta kala PSG açık ara önde olduğu için bir sorun yok. Ancak 4. Sıradaki Lille, Rennes'ten sadece 1 puan geride olduğu için UEFA'ya gidecek. Oysa ligi 3. sırada bitirse Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacaktı. 9. sıradaki takımın bile UEFA'ya gitme şansı varken bu engellendi. Hollanda'da 4. PSV, 3.Feyenoord'un 1 puan gerisinde.
PSV'YE DE DARBE VURDU
PSV ligi 3. bitirirse Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Ancak şimdi UEFA'ya gitmek zorunda. Hollanda 2.Ligi'ndeki Cambuur da 3. sıradaki rakibine 11 puan fark attı ve 1.Lig'e çok yakın olduğu halde bu hakkı elinden alındı. Fransa ve Hollanda'da kulüpler işi mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
TEBAS'TAN ELEŞTİRİ
La Liga'nın patronu, Fransa'da Ligue 1 sezonunun iptal edilmesine yönelik verilen kararı eleştirdi. Javier Tebas, sezonu iptal etmenin ekonomik ve sosyal açıdan mantıklı bir karar olmadığını belirtti. Açıklamada "Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum" dedi.
PSV'YE DE DARBE VURDU
PSV ligi 3. bitirirse Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Ancak şimdi UEFA'ya gitmek zorunda. Hollanda 2.Ligi'ndeki Cambuur da 3. sıradaki rakibine 11 puan fark attı ve 1.Lig'e çok yakın olduğu halde bu hakkı elinden alındı. Fransa ve Hollanda'da kulüpler işi mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
TEBAS'TAN ELEŞTİRİ
La Liga'nın patronu, Fransa'da Ligue 1 sezonunun iptal edilmesine yönelik verilen kararı eleştirdi. Javier Tebas, sezonu iptal etmenin ekonomik ve sosyal açıdan mantıklı bir karar olmadığını belirtti. Açıklamada "Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum" dedi.