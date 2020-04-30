G.Saray yeni sezonda revizyon sadece transferde olmayacak. Fatih Terim'in yardımcı hocaları Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri Albert Riera ve Elmander'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin'in ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı.
ONLAR EVLADIMIZ
G.Saray'da bu gelişmeler yaşanırken 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yola devam ettiklerini söyleyerek, "Onlar bizim evladımız" dedi.
BIRAKINCA MELO DA GELECEK
Kariyerine Brezilya'nın palmerias takımında devam eden felipe melo da futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra galatasaray'da teknik ekibe dahil olacak.
SELÇUK FARKLI GÖREVDE
G.Saray'da sayısız başarılara imza atan Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakacak. Ardından da Terim'in yardımcısı olacak.
GOMIS GERİ DÖNEBİLİR
Ümraniyespor'da forma giyen Honore Gomis, kuzeni Bafetimbi Gomis'in G.Saray'a dönebileceğini söyledi. Honore, "Dönmesi ihtimal dahilinde" dedi.
BRUMA İÇİN BİR TEKLİF YAPILMADI
PSV'de istenilen performansı sergileyemeyen ve eski takımı G.Saray'a döneceği yönünde iddialar çıkan Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Galatasaray'dan bize somut bir şey gelmedi" dedi.