



Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri Albert Riera ve Elmander'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin'in ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı.