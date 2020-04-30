Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    li Altay’a kancası

    Bu sezon 'de inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran için 'dan iddiası geldi… ekiplerinden ’ın Fenerbahçe’nin genç kalecisini yakın takibe aldığı öğrenildi.

    Altay’a Ada kancası
    Bu sezon 'de inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran için 'dan iddiası geldi… ekibi 'ın genç kaleciyi yakın takibe aldığı belirtildi. İngiliz kulübünün scoutlarının Altay'ı bu sezon hem canlı izlediği hem de maç görüntülerini analiz ettiği öğrenildi. Sheffield yönetiminin sezon sonu F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği de iddia ediliyor.

    AJAX'IN DA GÖZÜ ONDA
    Kalecisi Onana için teklifler alan Ajax'ın listesindeki isimlerden birisi de Altay … kulübü Altay'ı bu sezon birçok maçta canlı izledi.
    Haberler Spor Fenerbahçeli Altay’a Ada kancası
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri