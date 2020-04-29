



Daha önce Bülent Bayraktar ve Fatih İbradı son olarak da Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Fatih Terim değişime devam edecek. Yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala'nın yanı sıra Şükrü Hanedar ve sağlık ekibinin de değişmesi gündemde.