



Galatasaray'da maaş krizi… Sarı- Kırmızılı yönetim, coronavirüs salgını sonrasında harekete geçti ve futbolculardan indirim istedi. Hatta kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, indirim görüşmelerini 'Bu kulüp için her zaman taşı elinin altına sokan olmuştur" şeklinde yorumlamıştı. Ancak Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir oyuncunun maaş indirimine yanaşmadığı öğrenildi…



7 MİLYON EURO ALIYOR

Cimbom'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro alan Falcao başta olmak üzere, Feghouli ve Belhanda gibi yıldızların yıllık ücretlerinde kesinti istemediği ortaya çıktı... Yönetim, indirime yanaşmayan oyuncularla önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek. Maaş indirimini sadece Selçuk İnan kabul etmişti…