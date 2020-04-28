Cesaretli hırslı dindar ve efsane: Ayrton Senna

Efsane olmuş sporcuların öyküleri genellikle mutlu sonla biter. Bazen de trajediyle sonuçlanan acı ve kırık bir hikâye kalır geride… Ayrton Senna da Silva, 21 Mart 1960'ta Sao Paulo-Brezilya'da, zengin bir fabrikatör ve toprak sahibi babanın oğlu olarak doğdu. Üç kardeşin ortancasıydı. Babası yarış tutkunu olduğu için Senna'yı daha dört yaşındayken, eskimiş çim biçme makinelerinin motorlarının takıldığı minyatür araçlar olan go-karta bindirmişti.
7 YAŞINDA CİP KULLANDI
Annesi ise oğlunun sık sık düşmesi ve merdivenleri çıkmakta zorluk yaşamasından dolayı onda motor beceri sorunu olduğunu düşünüyordu. Babasının merakı Aytron'a da geçti ve 7 yaşındayken çiftliklerinde cip kullanmaya başladı. Babası karting yarışlarına katılsın diye ilk go-kart aracını aldığında da 13 yaşındaydı.
İLK ŞAMPİYONLUK 1977'DE
1977'de Güney Amerika go-kart şampiyonu oldu. 1978'den itibaren katıldığı Dünya Karting Şampiyonası'nda da 1979 ve 1980'de ikinci oldu. 19 Yaşında çocukluk aşkıyla evlendi, İşletme eğitimini yarıda bırakarak, kendi deyişiyle sadece yarış için yaşamaya başladı. 1981'de yarış arabaları üreten bir İngiliz firma adına yarışmak için İngiltere'ye taşındı. Bir sezon yarıştıktan sonra aile işleriyle uğraşmak için Brezilya'ya gittiyse de bir başka otomobil markası yarış başına 10 bin Pound teklif edince İngiltere'ye geri döndü. Babasından gelen Da Silva soyadı Brezilya'da çok yaygın olduğundan, annesinin soyadı olan Senna'yı kullanarak katıldığı yarışlarda 1982'de İngiltere ve Avrupa Şampiyonu oldu. Senna'nın efsane olacağı, Formula 1 denen, açık tekerlekli tek kişilik otomobil yarışlarının en üst düzeyine ilk girdiğinde yıl 1984'tü. Toleman-Hart ekibiyle bir sezon yarıştıktan sonra Lotus-Renault takımına transfer oldu ve 1985'i 4. Olarak kapadı. Formula 1, bir sezon boyunca çeşitli ülkelerde düzenlenen ve adına grand prix denen yarış serisidir. Sezon sonunda toplanan puanlarla en iyi pilot ve takım şampiyon olur. Senna 1986 ve 1987'de ikişer grand prix kazanarak adını duyurmaya başladı. En iyi pilot sıralamasında ise 86'da 4., 87'de ise 3. Olmuştu. 1988, onun Mc Laren takımına transfer olduğu ve büyük başarılarının başlama yılıydı. O yıl, 1990 ve 1991'de üç kez dünya şampiyonu oldu. Senna 10 yıllık Formüla 1 kariyerinde 161 kez yarıştı. 41 Kez Grand Prix kazanırken, 65 kez de pol pozisyonu denen başarı derecesine yarışa başlama sıralamasını ifade eden durumda yani 1. olarak pistte yer aldı.
SENNA 1994'TE VEFAT ETTİ
Senna cesareti, kazayı göze alacak hatta kazanmak için rakiplerini de tehlikeye de atacak kadar riskli ve hırslı yarışmasıyla biliniyordu. Kendisini uyaranlara karşı da çok dindar olduğunu o yüzden Allah'ın onu koruyacağını söylüyordu. 1994 San Marino Grand Prix'si 28 Nisan-1 Mayıs arasında yapılacaktı. 30 Nisan günü sıralama turları için Senna son kez start aldı. Yedinci turda Senna 305 kilometre hızla beton bariyerlere çarptı. İki dakika içinde arabadan çıkarılıp ilk yardım uygulandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldığında nefes alıyordu ama çok kan kaybetmişti. Ölüm haberi açıklandığında tüm dünya adeta şoke olmuştu.
ONUN BİR KİTLESİ OLUŞTU
Ölümünden sonra yapılan belgeseli Senna'yı yarış severlerin dışında da bir kitleyle buluşturduğu için dünya çapında daha da fazla tanınan birisi oldu. Senna Brezilya'da çok sevilen, adeta kahraman olarak görülen birisi. Adına kurulan vakıf, Brezilya'nın her bölgesinden milyonlarca yoksul çocuğa yardım etmeye devam ediyor. Senna pek çok yarış sever için gelmiş geçmiş en iyi Formula pilotu olarak kabul edilir.
Senna Brezilya'da çok seviliyor, kahraman olarak görülüyor. Adına kurulan vakıf, Brezilya'da milyonlarca çocuğa yardım etmeye devam ediyor.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/12
7 YAŞINDA CİP KULLANDI
Annesi ise oğlunun sık sık düşmesi ve merdivenleri çıkmakta zorluk yaşamasından dolayı onda motor beceri sorunu olduğunu düşünüyordu. Babasının merakı Aytron'a da geçti ve 7 yaşındayken çiftliklerinde cip kullanmaya başladı. Babası karting yarışlarına katılsın diye ilk go-kart aracını aldığında da 13 yaşındaydı.
İLK ŞAMPİYONLUK 1977'DE
1977'de Güney Amerika go-kart şampiyonu oldu. 1978'den itibaren katıldığı Dünya Karting Şampiyonası'nda da 1979 ve 1980'de ikinci oldu. 19 Yaşında çocukluk aşkıyla evlendi, İşletme eğitimini yarıda bırakarak, kendi deyişiyle sadece yarış için yaşamaya başladı. 1981'de yarış arabaları üreten bir İngiliz firma adına yarışmak için İngiltere'ye taşındı. Bir sezon yarıştıktan sonra aile işleriyle uğraşmak için Brezilya'ya gittiyse de bir başka otomobil markası yarış başına 10 bin Pound teklif edince İngiltere'ye geri döndü. Babasından gelen Da Silva soyadı Brezilya'da çok yaygın olduğundan, annesinin soyadı olan Senna'yı kullanarak katıldığı yarışlarda 1982'de İngiltere ve Avrupa Şampiyonu oldu. Senna'nın efsane olacağı, Formula 1 denen, açık tekerlekli tek kişilik otomobil yarışlarının en üst düzeyine ilk girdiğinde yıl 1984'tü. Toleman-Hart ekibiyle bir sezon yarıştıktan sonra Lotus-Renault takımına transfer oldu ve 1985'i 4. Olarak kapadı. Formula 1, bir sezon boyunca çeşitli ülkelerde düzenlenen ve adına grand prix denen yarış serisidir. Sezon sonunda toplanan puanlarla en iyi pilot ve takım şampiyon olur. Senna 1986 ve 1987'de ikişer grand prix kazanarak adını duyurmaya başladı. En iyi pilot sıralamasında ise 86'da 4., 87'de ise 3. Olmuştu. 1988, onun Mc Laren takımına transfer olduğu ve büyük başarılarının başlama yılıydı. O yıl, 1990 ve 1991'de üç kez dünya şampiyonu oldu. Senna 10 yıllık Formüla 1 kariyerinde 161 kez yarıştı. 41 Kez Grand Prix kazanırken, 65 kez de pol pozisyonu denen başarı derecesine yarışa başlama sıralamasını ifade eden durumda yani 1. olarak pistte yer aldı.
SENNA 1994'TE VEFAT ETTİ
Senna cesareti, kazayı göze alacak hatta kazanmak için rakiplerini de tehlikeye de atacak kadar riskli ve hırslı yarışmasıyla biliniyordu. Kendisini uyaranlara karşı da çok dindar olduğunu o yüzden Allah'ın onu koruyacağını söylüyordu. 1994 San Marino Grand Prix'si 28 Nisan-1 Mayıs arasında yapılacaktı. 30 Nisan günü sıralama turları için Senna son kez start aldı. Yedinci turda Senna 305 kilometre hızla beton bariyerlere çarptı. İki dakika içinde arabadan çıkarılıp ilk yardım uygulandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldığında nefes alıyordu ama çok kan kaybetmişti. Ölüm haberi açıklandığında tüm dünya adeta şoke olmuştu.
ONUN BİR KİTLESİ OLUŞTU
Ölümünden sonra yapılan belgeseli Senna'yı yarış severlerin dışında da bir kitleyle buluşturduğu için dünya çapında daha da fazla tanınan birisi oldu. Senna Brezilya'da çok sevilen, adeta kahraman olarak görülen birisi. Adına kurulan vakıf, Brezilya'nın her bölgesinden milyonlarca yoksul çocuğa yardım etmeye devam ediyor. Senna pek çok yarış sever için gelmiş geçmiş en iyi Formula pilotu olarak kabul edilir.
Senna Brezilya'da çok seviliyor, kahraman olarak görülüyor. Adına kurulan vakıf, Brezilya'da milyonlarca çocuğa yardım etmeye devam ediyor.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/12