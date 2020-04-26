Olimpiyatla denince akla gelen ilk sporculardan birisi olan Michael Phelps, salgın nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelenmesi için "Sporcuları anlıyorum, çok zor ama önce sağlık" dedi. 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda 7 altın madalya kazanarak, bir olimpiyatta en çok altın madalya kazanan efsane yüzücü Marks Spitz onun için şöyle demişti: "Bu çocuk gelmiş geçmiş en büyük yüzücü. Belki de en büyük atlet. Şurası kesin ki bu gezegene ayak basan en büyük yarışçı".
SPİTZ ABARTMIYORDU
O çıkana kadar gelmiş geçmiş en büyük yüzücü kabul edilen Spitz, yerini ona yani Michael Phelps'e devrederken abartmıyordu. Kâğıt üstünde ideal bir yüzücü nasıl olmalı diye tasarlansa ancak Phelps gibi bir hayal ortaya çıkabilirdi. Kulaç uzunluğu yani yanlara açılmış iki kolun uzaklığı parmak uçları arasındaki mesafesi 202 santim. Boyu 1,93 ama suyun direncini azaltan kısa bacak boyu ve çok uzun üst kısım. 84 Kilo ağırlığında ama normal insanın 3 katı yemek yiyor, 5 katı kalori harcıyor. Kalbi normal insanın üç katı fazla kan pompalıyor. Vücudu çok az laktik asit salgıladığı için normalden çok daha geç yoruluyor. Ayak numarası 48,5 yani adeta doğal bir palet gibi. Bu fiziksel özellikleri sonrası çokça söylendiği gibi adeta bir yüzgeçleri eksikti… 30 Haziran 1985'te Maryland Eyaleti'nin Baltimore şehrinde doğan Michael Phelps, bu fiziksel farklılıkları nedeniyle küçükken akranları tarafından yadırganıp, çok kızdırılmış. Öğretmen bir anne ve polis bir babanın 3. çocuğu. Aşırı hareketli yani hiperaktivite teşhisi konunca, 7 yaşında yüzmeye gönderilmiş. Birisi milli formayı giyen iki ablası da yüzücü olduğundan dolayı ona destek vermişler.
10 YAŞINDA ÜLKE REKORU
10 Yaşındayken kendi yaş grubunda 100 metre kelebek ülke rekorunu kırdı. 11 Yaşındayken Bob Bowman'la çalışmaya başladı. Bowman onun hem hocası hem de baba modeli oldu, çünkü 9 yaşındayken anne ve babası boşanmıştı. Yemeğinden çalışmasına kadar hocası Bowman ne derse hiç yüksünmeden azimle yapıyordu. 12 Yaşındayken kendi yaş grubunda yine rekor kırdı. 13 Yaşındayken haftada 7 gün çalışmaya ve haftada 80 kilometre yüzmeye başlayarak antrenman temposunu zirveye çıkardı. 21 Yaşına kadar yani 8 sene boyunca sadece 8 gün havuza girmeyecek kadar çalışan bir iradeye sahipti. 15 Yaşındayken milli takıma alındı ve 2000 Sydney Olimpiyatları'na götürüldü. Burada 200 metre kelebekte 5. Oldu. Liseyi bitirdikten sonra, Michigan Üniversitesi takımını çalıştıran hocası Bowman'dan ayrılmamak için, eğitimine bu üniversitede Spor Yönetimi ve Pazarlaması okuyarak devam etti. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 6 altın, 2 bronz madalya kazandı. Aynı yılın Kasım ayında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı ve 18 ay kamu hizmeti yapmaya mahkûm oldu.
8 MADALYA KAZANDI
2008 Sydney Olimpiyatları'nda ise 8 altın madalya alarak Mark Spitz'in 1972'deki 7 altın madalya rekorunu kırdı. 2009'da Çalkantılı bir dönem yaşadı, uyuşturucu ve alkol kullanmaktan başını derde soktu ama kısa zamanda toparlandı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4 altın 2 gümüş madalya kazandıktan sonra yüzmeyi bıraktığını açıkladı ama havuzlardan ayrı kalmaya dayanamayarak iki yıl sonra geri döndü.
31 YAŞINDA VEDA ETTİ
2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'i altın olmak üzere 6 madalya kazandı ve 31 yaşında, zirvedeyken yüzmeye veda etti. "Uçan Balık" lakaplı Phelps, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda toplam 37 altın madalya alırken, olimpiyatlarda 23'ü altın olmak üzere kazandığı 28 madalya ile de olimpiyatların en çok madalya kazanan sporcusu oldu. 2017'de Simülasyon bir köpekbalığıyla 100 metrede yarıştı ve 2 saniye farkla kaybetti.
KÖPEKBALIĞIYLA YARIŞTI 2 SANİYE FARKLA KAYBETTİ
Phelps, 10 yaşındayken kendi yaş grubunda 100 metre kelebek ülke rekorunu kırdı. 21 yaşına kadar sadece 8 gün havuza girmeyecek kadar çalışan bir iradeye sahipti… 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'i altın olmak üzere 6 madalya kazandı ve 31 yaşında yüzmeye veda etti. 2017'de simülasyon bir köpekbalığıyla 100 metrede yarıştı ve 2 saniye farkla kaybetti…
PORTRELER - TAYFUN ER / 10
SPİTZ ABARTMIYORDU
O çıkana kadar gelmiş geçmiş en büyük yüzücü kabul edilen Spitz, yerini ona yani Michael Phelps'e devrederken abartmıyordu. Kâğıt üstünde ideal bir yüzücü nasıl olmalı diye tasarlansa ancak Phelps gibi bir hayal ortaya çıkabilirdi. Kulaç uzunluğu yani yanlara açılmış iki kolun uzaklığı parmak uçları arasındaki mesafesi 202 santim. Boyu 1,93 ama suyun direncini azaltan kısa bacak boyu ve çok uzun üst kısım. 84 Kilo ağırlığında ama normal insanın 3 katı yemek yiyor, 5 katı kalori harcıyor. Kalbi normal insanın üç katı fazla kan pompalıyor. Vücudu çok az laktik asit salgıladığı için normalden çok daha geç yoruluyor. Ayak numarası 48,5 yani adeta doğal bir palet gibi. Bu fiziksel özellikleri sonrası çokça söylendiği gibi adeta bir yüzgeçleri eksikti… 30 Haziran 1985'te Maryland Eyaleti'nin Baltimore şehrinde doğan Michael Phelps, bu fiziksel farklılıkları nedeniyle küçükken akranları tarafından yadırganıp, çok kızdırılmış. Öğretmen bir anne ve polis bir babanın 3. çocuğu. Aşırı hareketli yani hiperaktivite teşhisi konunca, 7 yaşında yüzmeye gönderilmiş. Birisi milli formayı giyen iki ablası da yüzücü olduğundan dolayı ona destek vermişler.
10 YAŞINDA ÜLKE REKORU
10 Yaşındayken kendi yaş grubunda 100 metre kelebek ülke rekorunu kırdı. 11 Yaşındayken Bob Bowman'la çalışmaya başladı. Bowman onun hem hocası hem de baba modeli oldu, çünkü 9 yaşındayken anne ve babası boşanmıştı. Yemeğinden çalışmasına kadar hocası Bowman ne derse hiç yüksünmeden azimle yapıyordu. 12 Yaşındayken kendi yaş grubunda yine rekor kırdı. 13 Yaşındayken haftada 7 gün çalışmaya ve haftada 80 kilometre yüzmeye başlayarak antrenman temposunu zirveye çıkardı. 21 Yaşına kadar yani 8 sene boyunca sadece 8 gün havuza girmeyecek kadar çalışan bir iradeye sahipti. 15 Yaşındayken milli takıma alındı ve 2000 Sydney Olimpiyatları'na götürüldü. Burada 200 metre kelebekte 5. Oldu. Liseyi bitirdikten sonra, Michigan Üniversitesi takımını çalıştıran hocası Bowman'dan ayrılmamak için, eğitimine bu üniversitede Spor Yönetimi ve Pazarlaması okuyarak devam etti. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 6 altın, 2 bronz madalya kazandı. Aynı yılın Kasım ayında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı ve 18 ay kamu hizmeti yapmaya mahkûm oldu.
8 MADALYA KAZANDI
2008 Sydney Olimpiyatları'nda ise 8 altın madalya alarak Mark Spitz'in 1972'deki 7 altın madalya rekorunu kırdı. 2009'da Çalkantılı bir dönem yaşadı, uyuşturucu ve alkol kullanmaktan başını derde soktu ama kısa zamanda toparlandı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4 altın 2 gümüş madalya kazandıktan sonra yüzmeyi bıraktığını açıkladı ama havuzlardan ayrı kalmaya dayanamayarak iki yıl sonra geri döndü.
31 YAŞINDA VEDA ETTİ
2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'i altın olmak üzere 6 madalya kazandı ve 31 yaşında, zirvedeyken yüzmeye veda etti. "Uçan Balık" lakaplı Phelps, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda toplam 37 altın madalya alırken, olimpiyatlarda 23'ü altın olmak üzere kazandığı 28 madalya ile de olimpiyatların en çok madalya kazanan sporcusu oldu. 2017'de Simülasyon bir köpekbalığıyla 100 metrede yarıştı ve 2 saniye farkla kaybetti.
KÖPEKBALIĞIYLA YARIŞTI 2 SANİYE FARKLA KAYBETTİ
Phelps, 10 yaşındayken kendi yaş grubunda 100 metre kelebek ülke rekorunu kırdı. 21 yaşına kadar sadece 8 gün havuza girmeyecek kadar çalışan bir iradeye sahipti… 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'i altın olmak üzere 6 madalya kazandı ve 31 yaşında yüzmeye veda etti. 2017'de simülasyon bir köpekbalığıyla 100 metrede yarıştı ve 2 saniye farkla kaybetti…
PORTRELER - TAYFUN ER / 10