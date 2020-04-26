Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muric, Tottenham taraftarı ile birlikte kulüp yetkilerinin de dikkatini ve zamanını almaya devam ediyor. Tottenham taraftarının forumlardaki övgü dolu sözlerinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'dan da kritik bir adım geldi. Portekizli hoca, Vedat'ın transferi konusundaki ısrarını yöneticilere yineledi. Tottenham yönetimi bunun üzerine ocak ayında Vedat için teklif ettikleri 15 milyon Euro'luk teklifi arttırma kararı aldı. Yeni rakamın 20 milyon Euro sınırına yaklaşacağı ancak F.Bahçe'nin daha önce istediği 25 milyon Euro'nun altında kalacağı belirtildi. Vedat istenilen rakama satılırsa, Fenerbahçe, FFP konusunda oldukça rahatlayacak.