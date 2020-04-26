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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    Mourinho için bastırıyor

    , Vedat Muric için ısrar edince Tottenham yönetimi ocak ayındaki 15 milyon Euro’luk teklifi artırma kararı aldı. Vedat istenilen rakama satılırsa, , konusunda oldukça rahatlayacak.

    Mou Vedat için bastırıyor
    'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muric, Tottenham taraftarı ile birlikte kulüp yetkilerinin de dikkatini ve zamanını almaya devam ediyor. Tottenham taraftarının forumlardaki övgü dolu sözlerinin ardından teknik direktör 'dan da kritik bir adım geldi. Portekizli hoca, Vedat'ın transferi konusundaki ısrarını yöneticilere yineledi. Tottenham yönetimi bunun üzerine ocak ayında Vedat için teklif ettikleri 15 milyon Euro'luk teklifi arttırma kararı aldı. Yeni rakamın 20 milyon Euro sınırına yaklaşacağı ancak F.Bahçe'nin daha önce istediği 25 milyon Euro'nun altında kalacağı belirtildi. Vedat istenilen rakama satılırsa, Fenerbahçe, konusunda oldukça rahatlayacak.

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