Galatasaray yönetiminin mali disiplini sağlamak adına futbolculardan 3 istekte bulunduğu bildirildi. Buna göre yönetim futbolculardan 15 Mart sonraki alacaklarından yüzde 30 indirim istedi. Bunun dışında sözleşmesi devam eden oyunculardan da önümüzdeki sezonlar için yine yüzde 30 indirim talep etti. Yönetimin son talebi ise bu sezona ait ödemelerin ligin başlamasıyla birlikte ödenmesi. Bonuslara ise dokunulmayacak. İndirime sıcak bakmayan Falcao, şu an için en ciddi sorun olarak görülüyor...
SELÇUK İNAN'A HATAY KANCASI
CİMBOM'UN sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a 1. Lig ekibi Hatayspor talip oldu. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi. G.Saray'da yedek kalan Selçuk bu sezon ligde 6 maça çıktı.
SELÇUK İNAN'A HATAY KANCASI
CİMBOM'UN sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a 1. Lig ekibi Hatayspor talip oldu. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi. G.Saray'da yedek kalan Selçuk bu sezon ligde 6 maça çıktı.