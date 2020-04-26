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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    yönetimi mali disiplin için ciddi bir adım attı: Son karar yüzde 30

    Futbolcular ile birlikte teknik ekipten yüzde 30 oranında indirim talep edildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Son karar yüzde 30
    Galatasaray yönetiminin mali disiplini sağlamak adına futbolculardan 3 istekte bulunduğu bildirildi. Buna göre yönetim futbolculardan 15 Mart sonraki alacaklarından yüzde 30 indirim istedi. Bunun dışında sözleşmesi devam eden oyunculardan da önümüzdeki sezonlar için yine yüzde 30 indirim talep etti. Yönetimin son talebi ise bu sezona ait ödemelerin ligin başlamasıyla birlikte ödenmesi. Bonuslara ise dokunulmayacak. İndirime sıcak bakmayan Falcao, şu an için en ciddi sorun olarak görülüyor...

    SELÇUK İNAN'A HATAY KANCASI
    CİMBOM'UN sözleşme uzatmayı düşünmediği 'a 1. Lig ekibi Hatayspor talip oldu. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi. G.Saray'da yedek kalan Selçuk bu sezon ligde 6 maça çıktı.
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