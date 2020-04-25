İspanyol koç Lapena yılın hocası seçildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ARSENAL

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NEUER'E

Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi. Taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi. F.Bahçe'yi 11 galibiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, rakiplerini geçerek ödülün sahibi oldu.Arteta'nın takımın başına gelmesiyle çıkış yapan Arsenal, transferde hareketli. Arsenal Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü gözüne kestirdi. Arsenal Kökçü'yü 23 milyon sterlin karşılığında transfer etmeye yakın. Ancak Chelsea, Sevilla, Real Betis ve Valencia da Orkun'la yakından ilgileniyor.Münih'in teknik direktörü Hansi Flick'ten, sözleşme uzatma konusunda yönetimle problemler yaşayan Manuel Neuer hakkında açıklama geldi. Flick, 34 yaşındaki kaleciye duyduğu güveni dile getirerek, "Manuel Neuer bizim 1 numaramız. Önümüzdeki sezonda da hiçbir şey değişmeyecek" diye konuştu.