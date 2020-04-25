Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve ’a kapıları kapalı! Falcao iddialarına noktayı koydu

    'ın golcüsü hakkındaki iddialarına son noktayı koydu. Falcao, menajerine, “G.Saray’da mutluyum. Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum” dedi.

    Çin ve Katar’a kapıları kapalı
    'ın golcüsü hakkındaki iddialarına son noktayı koydu Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de 'da olmaktan memnun ve 'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi.



    Sarı- Kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.
    Haberler Spor Çin ve Katar’a kapıları kapalı! Falcao transfer iddialarına noktayı koydu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri