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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    , için gemileri yakıyor

    'ın kendisiyle görüşmek yerine başta Alanyasporlu N'Sakala ve 'le olmak üzere farklı sol beklerle temas kurması milli futbolcu 'i fazlasıyla kızdırdı. Milli oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi olan 'tan hemen sonra ile sözleşme imzalamayı düşündüğü bildirildi.

    Caner, Fenerbahçe için gemileri yakıyor
    Beşiktaş'ın kendisiyle görüşmek yerine başta Alanyasporlu N'Sakala ve 'le olmak üzere farklı sol beklerle temas kurması milli futbolcu 'i fazlasıyla kızdırdı. Milli oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi olan 'tan hemen sonra ile sözleşme imzalamayı düşündüğü bildirildi. Hatta Caner'in kendisine sözleşme fesih teklifi yapılırsa, hemen şimdi sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Nisan ve Mayıs ayı alacaklarını bırakma konusunda sıkıntı çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında.



    Caner Erkin Fenerbahçe'nin 2014 yılında yaşadığı şampiyonlukta çok kritik bir performansa imza atmıştı.
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