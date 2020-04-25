Beşiktaş'ın kendisiyle görüşmek yerine başta Alanyasporlu N'Sakala ve Yunan Giannoulis'le olmak üzere farklı sol beklerle temas kurması milli futbolcu Caner Erkin'i fazlasıyla kızdırdı. Milli oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi olan 31 Mayıs'tan hemen sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayı düşündüğü bildirildi. Hatta Caner'in kendisine sözleşme fesih teklifi yapılırsa, hemen şimdi sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Nisan ve Mayıs ayı alacaklarını bırakma konusunda sıkıntı çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında.
Caner Erkin Fenerbahçe'nin 2014 yılında yaşadığı şampiyonlukta çok kritik bir performansa imza atmıştı.
Caner Erkin Fenerbahçe'nin 2014 yılında yaşadığı şampiyonlukta çok kritik bir performansa imza atmıştı.