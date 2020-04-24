Fulham bonservisiyle elinden çıkarmak istediği tecrübeli futbolcu için Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep etti. Galatasaray, rakamı 7-8 milyon Euro aralığına çekmek istiyor. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro'ydu.
FULHAM'DAN YARDIM İSTEYECEK
Galatasaray'da kalmak isteyen Jean Michael Seri'nin, bonservisini tutan Fulham yönetiminden taviz isteyeceği iddia edildi.
GOMİS AL HİLAL'DEN AYRILABİLİR
Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü bütçesinde belli oranda kısıtlama kararı aldı. Karardan etkilenmesi beklenen G.Saray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor
FULHAM'DAN YARDIM İSTEYECEK
Galatasaray'da kalmak isteyen Jean Michael Seri'nin, bonservisini tutan Fulham yönetiminden taviz isteyeceği iddia edildi.
GOMİS AL HİLAL'DEN AYRILABİLİR
Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü bütçesinde belli oranda kısıtlama kararı aldı. Karardan etkilenmesi beklenen G.Saray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor