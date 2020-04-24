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    • Spor
    • 24.04.2020 Gazete
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    'dan Seri için kıran kırana pazarlık!

    Fulham bonservisiyle elinden çıkarmak istediği tecrübeli futbolcu için 'dan 10 milyon talep etti. Galatasaray, rakamı 7-8 milyon Euro aralığına çekmek istiyor. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro'ydu.

    Seri için kıran kırana
    Fulham bonservisiyle elinden çıkarmak istediği tecrübeli futbolcu için 'dan 10 milyon talep etti. Galatasaray, rakamı 7-8 milyon Euro aralığına çekmek istiyor. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro'ydu.

    FULHAM'DAN YARDIM İSTEYECEK
    Galatasaray'da kalmak isteyen Jean Michael Seri'nin, bonservisini tutan Fulham yönetiminden taviz isteyeceği iddia edildi.



    GOMİS     AL HİLAL'DEN AYRILABİLİR
    'ın Al Hilal kulübü bütçesinde belli oranda kısıtlama kararı aldı. Karardan etkilenmesi beklenen G.Saray'ın eski yıldızı Bafetimbi 'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor
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