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    • 24.04.2020 16:10
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    li Isla ve eşi Gala Caldirola karantinayı tamamladı!

    'nin Şilili futbolcusu , eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir karantinadaydı. Mauricio Isla, ailesiyle birlikte kaldığı KYK yurdundaki karantinadan çıktı.

    Fenerbahçeli Isla ve eşi Gala Caldirola karantinayı tamamladı!

    'nin Şilili futbolcusu , eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.

    Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da bu süreci onlarla geçirdi.

    KARANTİNA BİTTİ

    Bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkıp yeni bir 14 günlük süreci evlerinde geçirecek olan Isla ve ailesi karantinada oldukları süre içinde spor yapmayı ihmal etmedi.

    Yurtta son saatlerini geçiren Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola sık sık pencereye çıkarak hava aldı. Isla bir ara çocuğunu da kucağına alıp camdan bakarken, dışarıdakilere de el salladı.

    Haberler Spor Fenerbahçeli Isla ve eşi Gala Caldirola karantinayı tamamladı!
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