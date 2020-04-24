Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz yönetimin yaptığı indirim teklifine olumsuz yanıt verdiği haberlerine tepki gösterdi. 34 yaşındaki oyuncu bu haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, "Hayatımda hiçbir zaman para önceliğim olmadı. Maddi konularda hep fedakarlık yaptım" diye konuştu.
FEDAKARLIĞA HAZIRIM
Şu dönemde dünyanın virüsle mücadele ettiğine dikkat çeken Burak Yılmaz, "Bugün ve yarın ne zaman ne gerekiyorsa Burak Yılmaz olarak üzerime düşeni yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.
GÖZLER DİĞER YILDIZLARDA
Burak'ın bu açıklamalarından sonra yönetim derin bir nefes alırken gözlerin bu kez indirim için Caner, Gökhan Gönül, Lens ve Vida'ya çevrildiği öğrenildi.
GÖKHAN DAHA ESNEK
Lens, Caner Erkin ve Vida'nın yüzde 50 indirime sıcak bakmadığı ancak Gökhan Gönül'ün diğerlerine göre daha esnek olduğu öne sürüldü.
BURAK'TAN OLUMLU CEVAP
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü yönetimle anlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Burak Yılmaz hayatında hiçbir dönemde paranın ön plana geçmediğini ifade etti.