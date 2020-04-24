



Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz yönetimin yaptığı indirim teklifine olumsuz yanıt verdiği haberlerine tepki gösterdi. 34 yaşındaki oyuncu bu haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, "Hayatımda hiçbir zaman para önceliğim olmadı. Maddi konularda hep fedakarlık yaptım" diye konuştu.



FEDAKARLIĞA HAZIRIM

Şu dönemde dünyanın virüsle mücadele ettiğine dikkat çeken Burak Yılmaz, "Bugün ve yarın ne zaman ne gerekiyorsa Burak Yılmaz olarak üzerime düşeni yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.