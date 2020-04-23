Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
DRAGOWSKI
Fiorentına'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, sakalını kullanarak maske sorununa çözüm buldu.
KLOOP
Liverpool'un hocası, kravat bağlamayı öğrendi. Hedefine ulaştı.
NEYMAR
Antrenmanlarını villasında sürdüren Neymar, "Güçlü kal ve güvende kal" şeklinde paylaşım yaptı.
PODOLSKI
Antalyaspor'un Alman futbolcu, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor.
JAILSON
Fenerbahçeli oyuncu da sıkı bir program uygulayarak formunu korumaya gayret ediyor.
VOLKAN BABACAN
Başakşehir'in kalecisi, evde geçirdiği süreyi çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli hale getiriyor.
DRAGOWSKI
Fiorentına'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, sakalını kullanarak maske sorununa çözüm buldu.
KLOOP
Liverpool'un hocası, kravat bağlamayı öğrendi. Hedefine ulaştı.
NEYMAR
Antrenmanlarını villasında sürdüren Neymar, "Güçlü kal ve güvende kal" şeklinde paylaşım yaptı.
PODOLSKI
Antalyaspor'un Alman futbolcu, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor.
JAILSON
Fenerbahçeli oyuncu da sıkı bir program uygulayarak formunu korumaya gayret ediyor.
VOLKAN BABACAN
Başakşehir'in kalecisi, evde geçirdiği süreyi çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli hale getiriyor.