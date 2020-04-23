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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    DRAGOWSKI
    Fiorentına'nın kalecisi Bartlomiej Dragowski, sakalını kullanarak maske sorununa çözüm buldu.



    KLOOP
    'un hocası, kravat bağlamayı öğrendi. Hedefine ulaştı.



    NEYMAR
    Antrenmanlarını villasında sürdüren , "Güçlü kal ve güvende kal" şeklinde paylaşım yaptı.



    PODOLSKI
    'un Alman futbolcu, 'e verilen arada çalışmalarını bir an olsun aksatmıyor.



    JAILSON
    Fenerbahçeli oyuncu da sıkı bir program uygulayarak formunu korumaya gayret ediyor.



    VOLKAN BABACAN
    'in kalecisi, evde geçirdiği süreyi çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli hale getiriyor.
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