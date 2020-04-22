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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Sosa & Novak video konferansla imza atacak

    ile yeniden anlaşma sağlayan ve video konferans yöntemiyle sözleşmelerini uzatacak. Sosa ve Novak, Trabzonspor'a bu sezon şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladı…

    Sosa & Novak video konferansla imza atacak
    'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptan ve sol bek oyuncusu ile ilgili müjdeyi önce başkan Ahmet Ağaoğlu sonra da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan vermişti… İki yıldızın sözleşmeye imza atmak için günleri saydığı ve yönetimin bir sürpriz hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yönetim iki yıldıza da video konferans yöntemiyle imza attıracak ve imza anının kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağı öğrenildi... Jose Sosa ve Filip Novak, Trabzonspor'a bu sezon şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladı…

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    Trabzonspor'un eski futbolcularından Bahattin Güneş, Bordo-Mavili takımın bu sezonki başarısında yönetimin payının büyük olduğunu söyledi.
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