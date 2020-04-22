Sosa & Novak video konferansla imza atacak

Trabzonspor'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptan Jose Sosa ve sol bek oyuncusu Filip Novak ile ilgili müjdeyi önce başkan Ahmet Ağaoğlu sonra da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan vermişti… İki yıldızın sözleşmeye imza atmak için günleri saydığı ve yönetimin bir sürpriz hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yönetim iki yıldıza da video konferans yöntemiyle imza attıracak ve imza anının kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağı öğrenildi... Jose Sosa ve Filip Novak, Trabzonspor'a bu sezon şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladı…
YÖNETİMİN BAŞARISIDIR!
Trabzonspor'un eski futbolcularından Bahattin Güneş, Bordo-Mavili takımın bu sezonki başarısında yönetimin payının büyük olduğunu söyledi.
YÖNETİMİN BAŞARISIDIR!
Trabzonspor'un eski futbolcularından Bahattin Güneş, Bordo-Mavili takımın bu sezonki başarısında yönetimin payının büyük olduğunu söyledi.