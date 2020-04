her şeyi seyrettiği dönemin yani siyah-beyaz tek kanallı televizyon günlerinin ilk kahramanlarından birisiydi Rumen Jimnastikçi Nadia Comaneci … O imkânsız görüneni başardı dersek abartma olmaz çünkü 1976 Olimpiyatları 'nda tüm jüri üyelerinden tam beş kez 10 üzerinden 10 tam puan aldığında, böyle bir sonuç beklenmediği için buna göre tasarlanmayan ışıklı skorboard 10 yerine 1,0 yazabildi. Jimnastikte mükemmelliğin ölçüsüne ulaştığında daha 14 yaşındaydı üstelik…Jimnastikte havada takla atmaya salto denir. Olimpiyat'ta zirveye çıktığı o gün daha sonra adına " Comaneci Saltosu " yani havada takla bir dönüş yaptı ki sadece izleyen jimnastik severler değil jüri bile adeta büyülendi. Kendisinden önce jimnastiğin kraliçesi sayılan Olga Korbut'un adına Korbut Saltosu denen çok zorlu bir dönüşün efsanesini de tarihte bıraktı. Uluslararası jimnastik yarışmalarında sporcular zorunlu ve serbest hareketler olarak iki seride yarışır. Zorunlu hareketler, Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından tespit edilip sporculara önceden bildirilir. Bu seride harekette ne hata yaparsanız puanınızın ne kadar kırılacağı bile bellidir. Serbest seride ise performans 11 peşi sıra orijinal hareketten oluşur. Bunlar zorunlu harekete benzememeli ve art arda yapılmalıdır. Güçlük, orijinallik ve yapış başarısı olarak üç kriterle değerlendirilen bu hareketler klasik bakışla A, B ve C yani normal, zor ve çok zor olarak kategorize edilir. Comaneci Saltosu bu açıdan E kategorindedir; yani, zorlukta en üst seviyede kabul edilmektedir. Bunca yıl sonra bile bu saltoyu çok az sporcu yapmaya teşebbüs etmektedir.Aslında Türk izleyiciler, olimpiyattan üç yıl önce Cumhuriyet'in 50. Yılı için düzenlenen etkinlikte Ankara 'ya gelen Romanya jimnastik takımında Comaneci'yi izlemişlerdi ama 11 yaşındaki küçük Nadia o zaman daha dikkat çekmiyordu. Nadia Elena Comaneci 12 Kasım 1961'de Romanya'nın Karpatlar bölgesinde yer alan Oneşti kasabasında doğdu. Doğuştan kafasının üstünde içi sıvı dolu bir kese vardı. Doktorlar tehlikeli olarak gördükleri bu keseyi alamadılar. Ortodoks kilisesine çok bağlı olan ailesi tarafından bu yüzden sürekli olarak şifa amaçlı kiliseye götürüldü. Nadia zamanla iyileşmesinin ve hayattaki şansının Allah tarafından ona bahşedilmiş lütuflar olduğuna inanan dindar birisi olarak büyüdü. Comaneci 9 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Annesi ve oğlan kardeşiyle birlikte, dedesinin ve anneannesinin evine taşındı. Daha ilkokula başlamadan taklalar atan hareketli bir çocuk olduğu için 6 yaşında annesi tarafından jimnastik okuluna gönderildi. En büyük şansı ünlü jimnastik hocaları Marta ve Bela Karolyi çifti tarafından keşfedilmesi ve hocalığının yapılması oldu. 1970'de en genç jimnastikçi olarak milli takımda yer aldı, bir yıl sonra yani 10 yaşında da ülkesi adına ilk altın madalyayı kazandı. 1975'te Norveç'te yapılan Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 2. Olduğu yer jimnastiği dalın dışında her dalda birinci olunca artık iyice tanınmaya başladı. 1976 Olimpiyatları'ndaki olağanüstü performansı nedeniyle "Emek Kahramanı" ödülü verildi ama hocası Karolyi çiftinden uzaklaştırılıp Bükreş'e gönderildi. Comaneci bu süreçte bunalıma girerek intihara teşebbüs etti. 1978 Dünya Şampiyonası sonrası eski hocalarıyla çalışmasına izin verildi.1984'te Jimnastiği bıraktığında 6 Olimpiyat, 2 Dünya, 9 Avrupa, 2 Dünya Kupası , 5 Üniversite yarışmaları dalında altın madalyası vardı. Kendisini yetiştiren Marta ve Bela Karolyi çifti 1981'de ABD'ye iltica edince Çavuşeşku yönetimi Nadia'nın kaçmasını engellemek için özel önlemler aldı. 1989'da ABD'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından organize edilen bir operasyonla Macaristan üzerinden Viyana ve ABD'ye götürüldü. O tarihten beri iltica ettiği Kanada'da yaşamaktadır.Romen efsane Nadia Comaneci, jimnastikte mükemmelliğin ölçüsüne ulaştığında daha 14 yaşındaydı …