Ayaklarıyla konuşan sessiz bir lider: Andrea Pirlo

2006 Dünya Kupası 'nı kazandıktan sonra hocası Lippi onun için "O, ayaklarıyla konuşan sessiz bir liderdir" demişti. Efsane İtalya n futbolcu Pirlo için yapılmış en iyi tanımlama belki de buydu. Andre Pirlo, 19 Mayıs 1979'da Brescia'da doğdu. 21 Mayıs 1995 günü Brescia A takım formasıyla Reggina maçına çıktığında 16 yaşından sadece iki gün almıştı. Böylelikle Lombardiya olarak anılan Kuzey İtalya bölgesinde, İtalya'nın en üst futbol ligi olan Serie A'da oynayan gelmiş geçmiş en genç futbolcu oldu. Ona bu şansı veren hocası da hepimizin çok iyi tanıdığı Mircea Lucescu 'dur.Otobiyografik kitabında "Daha küçük yaşta diğerlerinden daha iyi olduğumu biliyordum" der. Bu yeteneği onun aşırı derecede kıskanılmasına ve kendi deyişiyle her antrenmanda "en az on defa öldürülmeye teşebbüs" edilecek kadar sert girilmesine neden olur. Alt yapısında başladığı Brescia formasını 47 kez giyip 18 yaşında Inter'e transfer oldu. İlk sezonda sadece 4 kez ilk 11'de sahaya çıkınca önce Reggina'ya sonra da Brescia'ya kiralandı. 2001'de Inter'in ezeli rakibi Milan'a gitti ve asıl kariyerini de burada yaptı.Milan'a gittiğinde Teknik Direktör Fatih Terim'di. Terim, görev yaptığı 13 hafta boyunca Pirlo'yu hiç ilk 11'de oynatmadı, üç kez sonradan oyuna soktu ve sadece 49 dakika şans verdi. Pirlo yıllar sonra yazdığı "Düşünüyorum, Öyleyse Oynarım" ismini verdiği kitabında Terim'i sert bir dille eleştirdi. O sezon sonlarında tam olarak şans bulduğu formayı iyi değerlendirdi ve Milan'daki yükselişi başladı. Bu yükselişte Terim sonrası takımın başına geçen Ancelotti'nin onu hücuma yönelik orta saha yerine, oyun kurucu olarak daha geriye çekmesi önemli rol oynadı. O zamana kadar sert şutları ön plandaydı ama artık en geriden top alıp sonradan lakabı da olacak şekilde bir maestro gibi oyunu kuruyor, takımın hızını o tayin ediyordu. Sahada en dişli rakiplerinden olan Gattuso "Pirlo, topu ayağına aldığında kendi futbolculuğumdan şüpheleniyorum" diyecek kadar adeta topla dans ediyordu. Milan'da oynadığı 10 yılda 284 maçta 32 gol attı. 2005'te İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı 3-0 öndeyken, 4-3 kaybetmeleri hem de penaltı kaçırması futbol hayatının en dramatik maçı oldu. Bu arada 2002'den itibaren İtalya A Milli Takımı 'nın da değişmez oyuncusu olmuştu. Yıldızlaştığı 2006 Dünya Kupası'nda Zidane'nın atıldığı meşhur final maçında penaltılardan birisini de o atmış ve kupa da İtalya'ya gelmişti.2012'de düzenlen Avrupa Şampiyona'sında İngiltere'ye karşı attığı Panenka Penaltısı'yla futbolseverlerin gönlünde özel bir yer kazandı. Gök Mavili A milli formayı toplam 115 kez ıslattı ve 13 gol atarken 1 Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. 2011'de Bir başka İtalyan devi olan Juventus 'a transfer olurken; Milan'a 2 Serie A Şampiyonluğu, 1'er adet İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası ile 2 Şampiyonlar Ligi Kupası kazanmış olarak veda etti. Juventus'da oynadığı dört sezonda 119 maçta 16 gol atarken, % 87 başarılı pas oranına kadar çıkarak müthiş bir performans sergiledi. Pirlo varken, Juventus 4 Serie A, 2 İtalya Kupası başarısı yaşarken, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2015'te finalde Barcelona'ya karşı kaybetti.Pirlo artık yaşlanmıştı ve son durak olarak, 2015'te, biraz daha para kazanmanın yerlerinden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki sezon New York City forması giydi ve burada da futbola veda etti. Kaleci Buffon ondan bahsederken "Pirlo'nun oynadığı futbol, Tanrı'nın varlığına delildir" demişti.18 yaşında Serie A'da Inter'e transfer olan Pirlo Çizme'de Serie A'da oynayan en geç oyuncu oldu. Bugün 41 yaşında olan Pirlo futboluyla İtalya'ya damgasını vurdu.