Rekorların adamı Bolt!

ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları 1912 yılından itibaren dünya rekorlarını onaylamaya başladı. O günden bu yana süreç 1977'e kadar elle ve sonra da elektronik ölçümle günümüze kadar geldi. İlk başından beri yarışların ve dolayısıyla rekorların içinde en ilgi çekeni Erkekler 100 metre koşusu oldu. Çünkü dünyanın en hızlı insanı hep ilgi çekti. Üstelik çok kısa olan sürede yeni bir rekor kırmak diğer dallara göre daha zordu. Her rekor sonrası insanın daha hızlı koşup koşamayacağı, o rekorun bir daha kırılıp kırılamayacağı tartışma konusu oldu. Zamanla görüldü ki her rekor kırılmak içindir ve hep daha iyi koşan birisi çıkar.

ADIM ADIM İLERLEDİ

1912'de elle saliseler olmadan 10.6 olarak kaydedilen rekor, 1977'deki ilk elektronik ölçümde 10,06'ya gelmişti. Bugün ise 2009'da Berlin'de kırılan 9.58'lik rekor seviyesinde. Bu akıl almaz gibi görünen derecenin sahibi de Jamaika'lı atlet Usain Bolt'tur. Tüm zamanların en hızlı sprinteri kabul edilen Usain St. Loe Bolt, 21 Ağustos 1986 Jamaika'nın küçük bir kasabası olan Sherwood Content'te doğdu. Bir kız, bir erkek kardeşi vardı ve ailesi market işletiyordu. Çocukluğu erkek kardeşiyle sokakta kriket oynamakla geçti. Spora tutkundu. 10 Yaşında okulun atletizm takımına girdi zaten ilkokuldayken okulun en hızlı koşanı da oydu. 15 Yaşındayken liseler arası şampiyonada 100 metrede birinci, 200 metrede de ikinci oldu. Aynı yıl yani 2001'de Karayip Ülkeleri arasında düzenlenen Carifta Oyunları'nda 200 ve 400 metrede gümüş madalya kazanırken, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 200 ve 400 metrede rekor kırarak şampiyon oldu. Dönemin Jamaika Başbakanı Bolt'un potansiyelini görünce onu ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kingston'a gönderip, özel olarak spor eğitimi almasını sağladı. Üç yıl boyunca Bolt, gençler kategorisinde uluslararası pek çok rekor kırdı ve madalya kazandı. 2005'te Sonraki zaferlerinde önemli payı olan antrenör Glen Mills'le çalışmaya başlaması kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu. 2005'te Dünya sıralamasında 5.'liğe yükseldi ama sakatlık nedeniyle verimsiz bir yıl geçirdi. 2006'da Sakatlık nedeniyle baştan verimli olamadı ama sezonun sonunda düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede gümüş madalya alarak ilk büyük başarısını elde etti.

PEKİN'DE PARLADI

Bolt, o dönemde 200 ve 400 metre koşuyordu. 100 Metre için ise yavaş yavaş hazırlanıyordu. Bolt'un asıl patlaması 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda oldu. 100 ve 200 metredeki altın madalyalarını, 2009'da kırdığı dünya rekorlarıyla zirveye taşıdı ve 2016'ya kadar da zirveden inmeyerek yaşayan bir efsane oldu. Usain Bolt, 1.95 boyunda, 94 kilo ağırlığında. Mükemmel bir fiziğe ve kas yapısına sahip. Kısa mesafelerde belirgin bir şekilde siyahi sporcuların üstünlüğü var? Neden böyle diye düşündüğümüz zaman ilk başta bazı ırk özellikleri önem kazanıyor. Siyahi çocuklar beyazlara göre daha uzun doğuyorlar. Hızlı kasılabilen kasları beyazlara göre daha fazla. Bu yüzden patlamalı kuvvet denen aniden hızlanabilme ve hızlı koşabilme yetenekleri daha fazla. Topuk kemikleri daha geride ve daha büyük. Bu nedenle aşil tendonu geriden bağlı. Dolayısıyla baldıra şeklini veren M.gastrocnemius kası daha hızlı kasılabiliyor. Bütün bu genetik faktörler siyahi sporcuların ayak bileğinin arkasında daha büyük bir itiş kuvveti doğuruyor.

FUTBOLU DENEDİ

Usain Bolt, 100, 200 ve 4*100 metrede halen dünya rekoru sahibi. Olimpiyat Oyunları'nda 9 altın; Dünya Şampiyonası'nda 11 altın, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı. Diğer yarışları saymadık bile. Bolt, 2017'de atletizmi bıraktıktan sonra futbolcu olmaya karar vermişti. Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla Eylül 2018'de ilk maçına çıktı. Takımda sol açık oynayan ve bir yardım karşılaşmasında iki gol de atan Usain Bolt'tan futbolcu olmayacağına karar veren Mariners, deneme süresi sonunda Bolt'la sözleşme imzalamadı.



AÇIK ARA KIRDIĞI REKORLAR HÂLÂ HAFIZALARDA

Birçok rekora imza atan Bolt, yarışları açık ara önde bitirdiği anlarla hâlâ akıllarda. Bolt, süre önce, 2008'de Pekin'de rekor kırdığı anın görüntülerini, coronavirüs ile hayatımıza giren "Sosyal mesafe" kavramını işaret ederek paylaşmıştı.

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