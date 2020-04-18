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    • Spor
    • 18.04.2020 Gazete
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    'da Seri’nin yerine Gonçalves

    Kiralanma ihtimali az olan Seri’ye alternatif arayan Cimbom sürpriz bir isme yöneldi. Terim, formasını giyen 'le ilgili talimatını verdi.

    Seri’nin yerine Gonçalves
    Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan 'dan sürpriz bir hamle geldi… Bir kez daha kiralanma düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, 'i gündemine aldı.

    RAPORU TEKNİK HEYETE İLETİLDİ
    Portekiz'de forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından 'e iletildi. Tecrübeli hocanın da için onayı verdiği belirlendi.

    31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST
    Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.



    4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.

    GELECEĞİ ÇOK PARLAK
    Scout ekibinin keşfi olan Gonçalves, Portekiz futbolunda geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
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