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    • Spor
    • 16.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    RONALDO
    Yıldız futbolcu eski kulübü Desportivo Nacional'i ziyaret etti. "Eve dönüş her zaman iyidir" dedi



    DIAGNE
    G.Saray'ın Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, çalışmalarını Sarı- Kırmızılı forma ile sürdürüyor.



    CANER ERKİN
    'ın yıldız ismi evinin bahçesinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.



    ABDÜLKADİR ÖMÜR
    'un genç oyuncusu köpeğiyle birlikte geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı.



    CENGİZ ÜNDER
    Milli futbolcu verilen arada çalışmalarını aksatmıyor. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.



    FERDİ KADIOĞLU
    F.Bahçeli futbolcu coronavirüs molasında yoğun bir tempoda idmanlarına devam ediyor.
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