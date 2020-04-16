Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
RONALDO
Yıldız futbolcu eski kulübü Desportivo Nacional'i ziyaret etti. "Eve dönüş her zaman iyidir" dedi
DIAGNE
G.Saray'ın Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, çalışmalarını Sarı- Kırmızılı forma ile sürdürüyor.
CANER ERKİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi evinin bahçesinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzon'un genç oyuncusu köpeğiyle birlikte geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı.
CENGİZ ÜNDER
Milli futbolcu verilen arada çalışmalarını aksatmıyor. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
FERDİ KADIOĞLU
F.Bahçeli futbolcu coronavirüs molasında yoğun bir tempoda idmanlarına devam ediyor.
RONALDO
Yıldız futbolcu eski kulübü Desportivo Nacional'i ziyaret etti. "Eve dönüş her zaman iyidir" dedi
DIAGNE
G.Saray'ın Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, çalışmalarını Sarı- Kırmızılı forma ile sürdürüyor.
CANER ERKİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi evinin bahçesinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzon'un genç oyuncusu köpeğiyle birlikte geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı.
CENGİZ ÜNDER
Milli futbolcu verilen arada çalışmalarını aksatmıyor. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
FERDİ KADIOĞLU
F.Bahçeli futbolcu coronavirüs molasında yoğun bir tempoda idmanlarına devam ediyor.