Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.04.2020 14:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2020 14:14
    ABONE OL

    'in transferini duyurdular! devreye girdi

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 'in adı, sık sık pek çok Avrupa kulübüyle anılıyor. Cengiz'in adı Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi. Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin transferdeki ilk hedeflerinden birinin Cengiz Ünder olduğu iddia edildi.

    Transferini duyurdular! Cengiz...

    Roma forması giyen milli oyuncumuz 'in ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi. Corriere dello Sport'a göre , milli yıldızımız için devrede.

    NAPOLİ'NİN İLK HEDEFİ CENGİZ

    Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.

    Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.

    Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.

    Haberler Spor Cengiz Ünder'in transferini duyurdular! Napoli devreye girdi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri