



Beşiktaş'ta Caner Erkin'in alternatifi Başakşehirli Gael Clichy olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.



MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri transfer için sezon sonunu işaret etti.