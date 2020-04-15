Paris Saint-Germain'in süperstarı, önceki gün 7. Koğuştaki Mucize'yi izledi. Tarihin en pahalı futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Neymar, 137 milyon takipçili Instagram hesabında filmden şu sözlerle bahsetti: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım."
Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ise Neymar'ın paylaşımıyla ilgili, "Bir insanın ağlamasına sevinmek hoş olmasa da elimde değil" sözlerini dile getirdi. Öte yandan 7. Koğuştaki Mucize, Brezilya'da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi. Daha önce de dünyaca ünlü DJ Snake sosyal medya hesabından film için paylaşımda bulunmuştu.
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, Türk yapımı dram filmine övgüler dizdi…
Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ise Neymar'ın paylaşımıyla ilgili, "Bir insanın ağlamasına sevinmek hoş olmasa da elimde değil" sözlerini dile getirdi. Öte yandan 7. Koğuştaki Mucize, Brezilya'da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi. Daha önce de dünyaca ünlü DJ Snake sosyal medya hesabından film için paylaşımda bulunmuştu.
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, Türk yapımı dram filmine övgüler dizdi…