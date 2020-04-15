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    • Spor
    • 15.04.2020 Gazete
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    '7. ' filmini izledi, gözyaşlarını tutamadı

    Saint-Germain'in süperstarı, önceki gün 7. 'yi izledi. Tarihin en pahalı futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran , 137 milyon takipçili Instagram hesabında filmden şu sözlerle bahsetti: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım."

    10 numara övgü
    Paris Saint-Germain'in süperstarı, önceki gün 7. 'yi izledi. Tarihin en pahalı futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran , 137 milyon takipçili Instagram hesabında filmden şu sözlerle bahsetti: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım."

    Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ise Neymar'ın paylaşımıyla ilgili, "Bir insanın ağlamasına sevinmek hoş olmasa da elimde değil" sözlerini dile getirdi. Öte yandan 7. Koğuştaki Mucize, 'da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi. Daha önce de dünyaca ünlü DJ Snake sosyal medya hesabından film için paylaşımda bulunmuştu.



    Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, Türk yapımı dram filmine övgüler dizdi…
    Haberler Spor Neymar '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi, gözyaşlarını tutamadı
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