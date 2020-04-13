Galatasaray'dan flaş gelişme... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sezonun sona ermesinin ardından kariyerine ilişkin son kararını verdi.

Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.

'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.