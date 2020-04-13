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    • 13.04.2020 15:15
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    Son dakika: kararını verdi! Önümüzdeki sezon 'da...

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 'a transfer edilen ancak sergilediği sorunlu tavırlar nedeniyle gözden çıkarılarak Club Brugge'e kiralanan , burada da rahat durmayarak kadro dışı kalmıştı. Yeni sezonda geleceği merak konusu olan Senegalli yıldız ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

    Diagne kararını verdi! Yeni sezonda...

    Galatasaray'dan flaş gelişme... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sezonun sona ermesinin ardından kariyerine ilişkin son kararını verdi.

    Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.

    'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.

    GALATASARAY İSTEMEZSE...
    Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.

    Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı.

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