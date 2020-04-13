



OKTAY'I TRANSFER ETTİ

Şimdi "size" diyorlar yani kalıplı. Yükselirken vücuduyla rakiplerinin kafaya çıkmasını engelleyen tarzı vardı. Benzer olarak Gökmen Özdenak da öyleydi, çok uzun değildi ama kalıbı ve gücüyle çıkardı. 1943'te Haraççızade Melahat Hanım'la evlendikten sonra kısa bir süre futbolu bırakıp, Karadeniz Ereğli Kömürspor'da antrenörlük yaptı. 1945- 1947 arası Ankara'da askerlik yaparken de Ankara Stadyum ve Ankara Demirspor'da oynadı. 1947'de Galatasaray'a geri döndü ve futbolu bıraktığı 1953 yılına kadar kesintisiz olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik ve hocalık yaptı. Metin Oktay'ı Galatasaray'a transfer etti. Milli Takım, Beşiktaş, Feriköy ve Altay'ı da çalıştırdı. 17 Mayıs 1980'de tedavi için gittiği ABD'de vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI TAM 21 GOL KAYDETTİ

Ceza sahasında durdurulması çok zor olan Baba Gündüz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı tam 21 kez ağları sarstı. Onun Beşiktaş derbilerindeki rekorunu henüz hiçbir Galatasaraylı kıramadı.

EFSANELER-14 / TAYFUN ER