Baba Gündüz'ün ömrünün son dönemleriydi. Hastanede yatarken son bir röportajı yayınlanmıştı. "Kim demiş futbol nankördür diye işte şu ilgiyi görüyorsunuz" diyordu. Baba Gündüz'ün Galatasaray tarihindeki önemini anlatmak için sanırım bir dönemin Fatih Terim'i dersem yanlış bir benzetme yapmam. İstiklal Harbi esnasında Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından birisi olan Emrullahzade Asaf Bey'i biz asıl olarak İstiklal Mahkemeleri'nden hatırlarız ve ismini de Kılıç Ali olarak biliriz. Bu ismi ona, Beşiktaş'ta oturduğu Kılıç Ali mahallesinden dolayı Atatürk vermiştir.
ADINI ATATÜRK DEĞİŞTİRDİ
Dört kez evlenen Kılıç Ali'nin ilk eşi Hümeyra Hanım'dan dört oğlu olur: Fahir, Ali, Mahmut ve Demir. En küçük çocuk yani Demir, Robert Kolej son sınıfta ismini Altemur yapar. 2016'da vefat eden ünlü gazeteci Altemur Kılıç dersek herkes tanır. Atatürk, Kılıç Ali'nin çocuklarından Fahir'in ismini Yalın, Mahmut'un ismini Keskin, ikinci çocuk Ali'nin ismini de Gündüz yapar. O zamanlar 2,5 yaşında olan Ali, Gündüz adıyla Türk futbol tarihine geçer. Gündüz Kılıç, 29 Ekim 1919'da İstanbul'da doğdu. Çok iri bir bebekti. Bu özelliği ona ileride uzun boylu, yapılı santrfor tipinin ilk örneği olmasını sağlayacaktı.
16 YAŞINDA A TAKIMA ÇIKTI
Babası annesinden ayrılıp, hakkında kitap yazılan Seramik Sanatçısı Füreyya Hanım'la evlenince, dört kardeş, babaannesi Demsaz Hanım ve dedesi Miralay Tevfik Bey'in Beşiktaş'taki köşklerinde büyüdü. Futbola, babasından gizli olarak Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken başladı. Okul takımı sonrası 16 Yaşındayken Galatasaray A takımına alındı. 12 Temmuz 1936'da İstanbul'da oynanan 3-3'lük Türkiye- Yugoslavya maçında ilk kez milli formayı giydi. Futbol Federasyonu, bu skora kızdı ve milli takımın hazır olmadığı gerekçesiyle olimpiyatlara katılmamasına karar verdi. O dönem zaten az olan milli maçlar bu kararla daha da azaldı. Gündüz Kılıç o yüzden toplam 11 kez milli olabildi ve 5 gol attı. Lise öğrenimine devam etmek için 1938'de Almanya'ya gitti. O zamanları şimdiki gibi düşünmeyin, futbolcular bazen bir-kaç yıl futbolu bırakıp tekrar geri dönerlerdi; çünkü geçinmek için tahsil, futboldan daha önemliydi. Baba Gündüz, Almanya'dayken Hannover 96'da oynadı. Berlin'de Türk öğrencilerinin kurduğu takımda da bir maça çıktı. II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Almanya'dan Türkiye'ye geri döndü. 1939'da tekrar Galatasaray'da oynamaya başladı. Bir süre Kuleli Askeri Lisesi'ne devam etti. Ankara Maarif Koleji'nde lise eğitimini tamamladı.
DURDURMAK İMKANSIZDI
30 Haziran 1940'ta Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenerken Gündüz, 5 gol atmıştı. Daha "Baba" lâkabı takılmamıştı, futbolcuların soyadları da kullanılmıyordu. Zaten soyadına henüz alışılmamıştı. Gündüz Kılıç'ı o maçta, hele kafa toplarında durdurana aşk olsun. Uzun boyu ve zamanlamasıyla yükselip, yükselip vuruyordu. Beşiktaş'ı adeta sıcak çarpmıştı; Galatasaray'a karşı tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Baba Gündüz, Beşiktaş'a karşı 21 golle en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncudur.
OKTAY'I TRANSFER ETTİ
Şimdi "size" diyorlar yani kalıplı. Yükselirken vücuduyla rakiplerinin kafaya çıkmasını engelleyen tarzı vardı. Benzer olarak Gökmen Özdenak da öyleydi, çok uzun değildi ama kalıbı ve gücüyle çıkardı. 1943'te Haraççızade Melahat Hanım'la evlendikten sonra kısa bir süre futbolu bırakıp, Karadeniz Ereğli Kömürspor'da antrenörlük yaptı. 1945- 1947 arası Ankara'da askerlik yaparken de Ankara Stadyum ve Ankara Demirspor'da oynadı. 1947'de Galatasaray'a geri döndü ve futbolu bıraktığı 1953 yılına kadar kesintisiz olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik ve hocalık yaptı. Metin Oktay'ı Galatasaray'a transfer etti. Milli Takım, Beşiktaş, Feriköy ve Altay'ı da çalıştırdı. 17 Mayıs 1980'de tedavi için gittiği ABD'de vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI TAM 21 GOL KAYDETTİ
Ceza sahasında durdurulması çok zor olan Baba Gündüz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı tam 21 kez ağları sarstı. Onun Beşiktaş derbilerindeki rekorunu henüz hiçbir Galatasaraylı kıramadı.
EFSANELER-14 / TAYFUN ER
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