



BABEL VE DIAGNE GÖNDERİLECEK

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.