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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    yönetimle görüştü: Muslera hariç herkes gidebilir

    Galatasaray Teknik Direktörü , yeni sezon için yönetimle görüştü. “Muslera hariç herkes gidebilir” diyen başarılı hoca iyi bir rakam olursa Falcao’nun bile satılabileceğini iletti.



    Cimbom'da     revizyon çalışmaları başladı. Terim, Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi.



    Terim, Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.



    FALCAO İYİ BİR TEKLİFE SATILACAK
    Fatih Terim'in Falcao, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini söylediği ortaya çıktı.



    BABEL VE DIAGNE GÖNDERİLECEK
    Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.



    DONK'UN DURUMU NETLEŞMEDİ
    Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak.



    YILDIZLARIN DURUMLARI NETLEŞMEDİ
    Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı.



    Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında.

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