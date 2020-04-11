Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Falcao’dan bonus istenecek

    yönetiminin Kolombiyalı yıldız 'dan maaş indirimi istemekten vazgeçtiği ancak kendisine ödenen bonusların bir kısmından feragat etmesinin isteneceği iddia edildi. Radamel Falcao'nun maç ile birlikte başarı bonusları yaklaşık 1,5 milyon Euro civarında.

    Falcao’dan bonus istenecek
    yönetiminin Kolombiyalı yıldız 'dan maaş indirimi istemekten vazgeçtiği ancak kendisine ödenen bonusların bir kısmından feragat etmesinin isteneceği iddia edildi. Radamel Falcao'nun maç ile birlikte başarı bonusları yaklaşık 1,5 milyon Euro civarında. Bu rakamın ne kadarından feragat etmesinin isteneceği ise henüz bilinmiyor.



    Kolombiyalı yıldıza ve 'dan astronomik teklifler gelmiş ancak Falcao bu tekliflere sıcak bakmamıştı. Ayrıca gelen tekliflerde yüksek maaşa rağmen Galatasaray'a herhangi bir bonservis

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Falcao’dan bonus istenecek
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri