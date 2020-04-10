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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    Sergen Yalçın: bize büyük güç

    Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan 'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Başarılı hoca 'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç " dediği ortaya çıktı.

    Fatih Aksoy bize büyük güç katar
    Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan 'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Başarılı hoca 'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç " dediği ortaya çıktı.

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