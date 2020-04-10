Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.
Sergen Yalçın'ın sezon sonunda takıma geri dönecek olan Fatih Aksoy'dan büyük beklentisi olduğu öğrenildi. Başarılı hoca Sivasspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih için yönetime, "Bize büyük güç katar" dediği ortaya çıktı.
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