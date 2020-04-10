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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    9 milyar 'luk darbe! Dünya unda coronavirüs sonrası büyük çöküş

    cuların piyasa değerlerinde coronavirüs salgını sonrası %20’lik bir düşüş yaşandı. Dünya futbolundaki toplam kayıp ise tam 9 milyar ’ya ulaştı.

    9 milyar Euro'luk darbe!
    Coronavirüsün a olumsuz etkileri devam ediyor… Liglere ara verilmesi sonrası birçok kulüp oyuncularına ödeme yapmakta zorlanırken, futbolcuların piyasa değerleri de %20 düştü. Dünyaca ünlü markt sitesi, corona ile birlikte oyuncu değerlerini yeniden güncelledi ve futbol piyasasının değeri 9 milyar geriledi.



    YILDIZLAR DA NASİBİNİ ALDI
    Messi     ve Ronaldo gibi yıldızlar da corona karşısındaki düşüşten nasibi aldı.



    Messi'nin değeri 140 milyon Euro'dan 112 milyon Euro'ya, Ronaldo'nun değeri ise 75 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düştü.



    222 milyon Euro ile tarihin en çok bonservis ödenen oyuncusu 'ın değeri de 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya geriledi. Futbol piyasasında değerlerinin yaz transfer döneminde coronavirüsün dünya üzerindeki etkisinin devam etmesi halinde daha da düşebileceği düşünülüyor.

    PAHALI TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR
    Avrupa'da son dönemde yaşanan transfer çılgınlığı bu yaz sona erecek gibi duruyor. Kulüplerin pahalı transferleri askıya alması bekleniyor.



    PREMIER     LİG'DE ZARAR BÜYÜK
    Dünyanın en pahalı ligi olan 'de kulüplerin değeri 1.8 milyar Euro'luk bir düşüşe uğradı. En ağır darbeyi ise ligin en değerli takımı M.City yaşadı. City'nin değeri 900 milyon Euro'ya düştü.

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