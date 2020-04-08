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    • 08.04.2020 21:01
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    • 08.04.2020 21:13
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    'da , 'a mutfaktan meydan okudu

    Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan 'un başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı 'a meydan okumuştu. Başarılı kaleci Çakır ise yaptığı yemeğin ardından, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" sözleriyle pası takımın golcüsü 'a attı.

    Uğurcan, Sörloth'a meydan okudu

    Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren lu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine meydan okumaya başladı.

    UĞURCAN MUTFAĞA GİRDİ
    Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, evinin mutfağında hünerlerini gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a atmıştı. Doğan ise aldığı pası evinde et sote yaparak takım arkadaşı kaleci 'a meydan okudu. Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek, et sote yaptı.

    SÖRLOTH'A MEYDAN OKUDU: HÜNERLERİNİ GÖRELİM
    Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, takımda bekar olan arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti.

    Yemek yapımını bitirdikten sonra annesinin yaptığı turşudan da alarak masaya oturan başarılı kaleci, Doğan Erdoğan'dan aldığı pası takımın golcü oyuncusu 'a attı. Uğurcan Çakır, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.

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