Sözleşmeler ligler bitene kadar sürecek

Futbola verilen coronavirüs molası sonrası oyuncuların 31 Mayıs olarak belirlenen sözleşme bitiş tarihleri soru işareti oluşturmuştu. FIFA yaptığı açıklama ile mevcut sözleşmelerin liglerin tamamlanmasıyla son bulacağını duyurdu ve futbolculara erken ayrılık kapısını kapattı. FIFA, transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceğini duyurdu. Ayrıca kulüplere oyuncularla indirim ve erteleme gibi konularda masaya oturulması da tavsiye edildi.
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