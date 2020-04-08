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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Sözleşmeler ligler bitene kadar sürecek

    verilen coronavirüs molası sonrası oyuncuların olarak belirlenen sözleşme bitiş tarihleri soru işareti oluşturmuştu. yaptığı açıklama ile mevcut sözleşmelerin liglerin tamamlanmasıyla son bulacağını duyurdu ve futbolculara erken ayrılık kapısını kapattı.

    Sözleşmeler ligler bitene kadar sürecek
    Futbola verilen coronavirüs molası sonrası oyuncuların olarak belirlenen sözleşme bitiş tarihleri soru işareti oluşturmuştu. yaptığı açıklama ile mevcut sözleşmelerin liglerin tamamlanmasıyla son bulacağını duyurdu ve futbolculara erken ayrılık kapısını kapattı. FIFA, transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceğini duyurdu. Ayrıca kulüplere oyuncularla indirim ve erteleme gibi konularda masaya oturulması da tavsiye edildi.

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