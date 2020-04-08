Futbolda yeni dönem! Elle oynama ve penaltı kuralı değişti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı ve federasyonlara gönderdi. IFAB'ın yeni kurallarında elle oynama ile ilgili de önemli bir değişiklik yer aldı.

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecekken, daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.